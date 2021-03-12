Президент створив Консультативну раду для забезпечення прав захисників
Президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Новостворений орган займатиметься проблемами українських захисників, зокрема тими, які пов'язані з законодавством.
Джерело:Офіс Президента
Відповідний указ глава держави підписав 12 березня. Рішення про створення дорадчого органу ухвалили через зростання соціального напруження.
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Захисники можуть стати жертвами недосконалого законодавства
Мовиться, передусім, про розгляд кримінальних проваджень і судових рішень щодо захисників України.
З початку російської збройної агресії боронити Україну пішли тисячі добровольців. Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні добровольців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу,
– сказано у повідомленні Офісу Президента.
Рада аналізуватиме та консультуватиме щодо матеріалів справ
У Зеленського зауважили, що відомі приклади, коли за виконання службових обов'язків людину намагались засудити на 10 років ув'язнення. Отож, через це необхідний орган, який додатково вивчатиме та аналізуватиме матеріали.
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