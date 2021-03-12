Президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Новостворений орган займатиметься проблемами українських захисників, зокрема тими, які пов'язані з законодавством.

Відповідний указ глава держави підписав 12 березня. Рішення про створення дорадчого органу ухвалили через зростання соціального напруження.

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Захисники можуть стати жертвами недосконалого законодавства

Мовиться, передусім, про розгляд кримінальних проваджень і судових рішень щодо захисників України.

З початку російської збройної агресії боронити Україну пішли тисячі добровольців. Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні добровольців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу,

– сказано у повідомленні Офісу Президента.

Рада аналізуватиме та консультуватиме щодо матеріалів справ

У Зеленського зауважили, що відомі приклади, коли за виконання службових обов'язків людину намагались засудити на 10 років ув'язнення. Отож, через це необхідний орган, який додатково вивчатиме та аналізуватиме матеріали.

Зверніть увагу! Консультативну раду очолила Альона Вербицька. До складу органу входитимуть нардепи, представники виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники, громадські діячі. Також до роботи можуть залучати міжнародні, урядові та неурядові організації.