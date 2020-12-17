Поки в окупованому Криму вигадують нові способи, як вирішити проблеми з водопостачанням для населення, глава Кремля випромінює оптимізм. За словами Володимира Путіна, прісної води на півострові цілком достатньо.

У проблемах Путін звинуватив радянську та українську владу

Усі проблеми з водою в окупованому Криму начебто пов'язані з попередньою владою. Про це Путін повідомив під час підсумкової пресконференції, інформує 24 канал.

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Глава Кремля впевнений, що раніше на півострові не займались розвитком інфраструктури. Адже запасів прісної води, стверджує Путін, цілком достатньо.

Просто цим і в радянський час, тим більше в часи, коли Крим входив до складу України, не займалися. Сьогодні ці роботи ведуться широко, одним з напрямків було опріснення. Думаю, це буде точково, для широкого застосування це неефективно,

– зазначив Путін.

Президент Росії переконаний, що в прилеглій до Криму акваторії Азовського моря, під землею можуть бути великі запаси прісної води. На грошах задля вирішення проблем пообіцяли не економити.

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Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму стала критичною.

На території Криму виникло засолення ґрунту. Це пов'язано з тим, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. З 14 грудня в місті постачають воду 3 години вранці та стільки ж ввечері.

Як можливі джерела водопостачання, планують використовувати озера та водоспади.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.