Президент підписав закон, покликаний сприяти забезпеченню доступу громадян України до якісних вакцин проти COVID-19. У документі скоротили строки реєстрації вакцин та спростили процедуру виходу антикоронавірусних препаратів на український ринок.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)", ухвалений Верховною Радою 4 грудня. Про це повідомила пресслужба глави держави.

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Там позиціюють документ як покликаний сприяти забезпеченню доступу українців до якісних вакцин проти COVID-19. Мовиться про таке:

Терміни затвердження клінічних випробувань і державної реєстрації вакцин та інших медичних препаратів для боротьби з коронавірусом – скоротили "до 5 календарних днів".

Навантаження на систему охорони здоров'я – зменшили шляхом погодження вакцинації значної кількості пацієнтів у рамках клінічних випробувань.

Процедуру виходу на український ринок вакцин, які успішно пройшли клінічні випробування – прискорили. Це, на думку влади, позитивно вплине на імідж України.

В Офісі Президента наголосили: оскільки немає у світі специфічного лікування COVID-19, "швидка розробка і застосування ефективної та безпечної вакцини" – це життєво важливо.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ще 2 грудня звільнив від податків імпортні вакцини проти коронавірусу.



Урядовий план вакцинації українців проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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