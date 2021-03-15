Президент Литви виступить у Верховній Раді

Президент Литви Ґітанас Науседа виступить у Верховній Раді 18 березня. Це відбудеться у межах його візиту в Україну.

Що відомо про виступ Науседа у Раді

Народні депутати підтримали ідею з виступом іноземного лідера. Про це 15 березня заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

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У четвер в Україні буде президент Литовської республіки пан Науседа. Було звернення до Верховної Ради з пропозицією його виступу в стінах парламенту,

– заявив політик.

Він додав: "Я проговорив попередньо з представниками всіх депутатських фракцій і груп, таку ініціативу підтримують. Я думаю, що ми зможемо організувати цей процес".

Разумков також нагадав, що Литва є постійним та надійним партнером України на багатьох міжнародних майданчиках.

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