Президент Литви виступить у Верховній Раді
Президент Литви Ґітанас Науседа виступить у Верховній Раді 18 березня. Це відбудеться у межах його візиту в Україну.
Джерело:24 канал
Що відомо про виступ Науседа у Раді
Народні депутати підтримали ідею з виступом іноземного лідера. Про це 15 березня заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
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У четвер в Україні буде президент Литовської республіки пан Науседа. Було звернення до Верховної Ради з пропозицією його виступу в стінах парламенту,
– заявив політик.
Він додав: "Я проговорив попередньо з представниками всіх депутатських фракцій і груп, таку ініціативу підтримують. Я думаю, що ми зможемо організувати цей процес".
Разумков також нагадав, що Литва є постійним та надійним партнером України на багатьох міжнародних майданчиках.
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