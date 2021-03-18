Спроб Росії припинити війну не бачимо, – президент Литви закликав укріпити санкції проти Москви

Джерело:24 канал
Президент Литви Гітанас Наусєда перебуває з офіційним візитом в Києві . Литовський глава держави заявив, що підтримує співробітництво України та НАТО, а також закликав посилити санкції проти Москви.
Литва підтримує проведення реформ в Україні, а також виконання нормандських домовленостей. Про це Наусєда повідомив під час пресконференції у Києві.
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Президент Литви зазначив, що не може спокійно дивитись, що Росія не виконує своїх зобов'язань щодо Донбасу.
Ми не бачимо спроб Росії закінчити війну на Донбасі, і тому запрошуємо демократичні держави зміцнювати санкції проти Росії,
– заявив Наусєда після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Президент Литви звернувся до українських військових. Він запевнив, що у Вільнюсі бачать зростання агресії Росії проти України і всі здійснені нею порушення. Литва, додав Наусєда, всіляко підтримуватиме Україну, бо литовців надихає також сміливість українських захисників.
У Вільнюсі підтримують ініціативу щодо створення "Кримської платформи".
Литва не визнає Кримської анексії, і активно декларує, що це злочин. І в європейських інституціях, і в ООН ми говоримо: Крим – це Україна,
– переконаний Наусєда.