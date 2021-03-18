Президент Литви Гітанас Наусєда перебуває з офіційним візитом в Києві . Литовський глава держави заявив, що підтримує співробітництво України та НАТО, а також закликав посилити санкції проти Москви.

Литва підтримує проведення реформ в Україні, а також виконання нормандських домовленостей. Про це Наусєда повідомив під час пресконференції у Києві.

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Росія не виконує зобов'язань щодо Донбасу

Президент Литви зазначив, що не може спокійно дивитись, що Росія не виконує своїх зобов'язань щодо Донбасу.

Ми не бачимо спроб Росії закінчити війну на Донбасі, і тому запрошуємо демократичні держави зміцнювати санкції проти Росії,

– заявив Наусєда після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Президент Литви звернувся до українських військових. Він запевнив, що у Вільнюсі бачать зростання агресії Росії проти України і всі здійснені нею порушення. Литва, додав Наусєда, всіляко підтримуватиме Україну, бо литовців надихає також сміливість українських захисників.

Литва підтримує створення "Кримської платформи"

У Вільнюсі підтримують ініціативу щодо створення "Кримської платформи".

Литва не визнає Кримської анексії, і активно декларує, що це злочин. І в європейських інституціях, і в ООН ми говоримо: Крим – це Україна,

– переконаний Наусєда.

Зверніть увагу! Президент Зеленський та його литовський колега підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України. У цьому документі Литва підтримує Україну при подачі заявки на членство у Євросоюзі.