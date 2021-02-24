Чи підтримуєте ви претензії до Зеленського через справу Стерненка: опитування

24 лютого 2021 , 18:33
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Джерело:

24 канал

Активіст Сергій Стерненко опинився за ґратами. Його засудили до 7 років позбавлення волі через справу про викрадення людини. Українці обурені вироком та виходять на масові протести.

Засуджений активіст називає справу проти нього сфабрикованою, а вирок – політично вмотивованим. Він подаватиме апеляцію.

Важливо Стерненка на 7 років відправили у в'язницю: повний текст вироку

Частина суспільства дорікає президенту Зеленському. Мовляв, саме відсутність судової реформи робить можливими ухвалення таких вироків.

Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні 24 каналу та висловити думку про те, чи справді потрібно висловлювати претензії до глави держави.

Вирок Стерненку: що варто знати

  • 23 лютого Приморський райсуд Одеси ухвалив рішення у справі щодо викрадення ексдепутата Сергія Щербича.
  • Слідство вважає, що Стерненко та його соратник Демчук хотіли заволодіти грошима політика – мовиться про 300 гривень.
  • Через це обох активістів відправили у в'язницю на 7,3 років – з конфіскацією половини майна. Їх взяли під варту у залі суду.
  • Сам Щербич не відвідував судові засідання протягом 5 років. Проте саме на його показах, за словами Стерненка, ґрунтується вся справа.
  • Після оголошення вироку в Україні спалахнули протести. Мітингувальники висловлюють свою незгоду з рішенням суду.
  • Наймасштабніша акція пройшла під Офісом Президента у Києві. Там затримали 24 активістів, постраждали 27 правоохоронців.