Активіст Сергій Стерненко опинився за ґратами. Його засудили до 7 років позбавлення волі через справу про викрадення людини. Українці обурені вироком та виходять на масові протести.

Засуджений активіст називає справу проти нього сфабрикованою, а вирок – політично вмотивованим. Він подаватиме апеляцію. Важливо Стерненка на 7 років відправили у в'язницю: повний текст вироку Частина суспільства дорікає президенту Зеленському. Мовляв, саме відсутність судової реформи робить можливими ухвалення таких вироків. Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні 24 каналу та висловити думку про те, чи справді потрібно висловлювати претензії до глави держави. Вирок Стерненку: що варто знати 23 лютого Приморський райсуд Одеси ухвалив рішення у справі щодо викрадення ексдепутата Сергія Щербича.

Слідство вважає, що Стерненко та його соратник Демчук хотіли заволодіти грошима політика – мовиться про 300 гривень.

Через це обох активістів відправили у в'язницю на 7,3 років – з конфіскацією половини майна. Їх взяли під варту у залі суду.

Сам Щербич не відвідував судові засідання протягом 5 років. Проте саме на його показах, за словами Стерненка, ґрунтується вся справа.

Після оголошення вироку в Україні спалахнули протести. Мітингувальники висловлюють свою незгоду з рішенням суду.

Наймасштабніша акція пройшла під Офісом Президента у Києві. Там затримали 24 активістів, постраждали 27 правоохоронців.