Президент Росії Володимир Путін 17 грудня 2020 року провів щорічну пресконференцію. Зачепив Путін і тему України. Зокрема, глава Кремля охарактеризував ситуацію на Донбасі, розповів про начебто плани Києва "перекроїти" мінські домовленості, а також запевнив, що вода в окупованому Криму є.

Про відносини з владою України

Путін впевнений, що відносини Москви з офіційним Києвом залежать не від України, а від української влади. Про це глава Кремля повідомив під час пресконференції, інформує 24 канал.

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Практично всі попередні голови держави, і діючі, Володимир Зеленський, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі, з гаслом об'єднання країни і, в кінцевому підсумку, вибудовування відносин з Росією. Але нічого не виходить,

– стверджує Путіна.

На думку президента країни-агресора, український гарант постійно вагається і "озирається на націоналістичні сили".

Про перегляд мінських домовленостей

Путін вважає, що домовленість про припинення вогню та загалом ті пункти, до яких дійшли під час зустрічі у "нормандському форматі" минулого року, виконуються. Проте далі режиму тиші та обміну полоненими поступу нема.

Але нічого не розблоковано з точки зору економіки та соціальної сфери. Нічого не зроблено в плані політичного врегулювання. Офіційні особи в Києві заявляють, що не збираються виконувати мінські домовленості,

– переконує Путін.

Президент Росії стверджує, що Україні не вдасться переглянути мінські домовленості лише з однієї сторони. Путін аргументує це тим, що угоди підтверджені відповідною резолюцією Радбезу ООН, а значить набули чинності міжнародного закону. Глава Кремля сказав, що потрібно "з повагою ставитись до думки жителів Донбасу" – так він назвав діалог з представниками ОРДЛО.

Про підтримку Донбасу Росією

Щодо врегулювання ситуації на Донбасі, то, впевнений Путін, воно – неминуче. Проте, знову-таки, відповідальність глава Кремля поклав на українську сторону.



Росія, як підтримувала Донбас, так і буде підтримувати. Ми будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу: це стосується питань, промисловості, питань соціального характеру, інфраструктурних питань,

– наполягає на своєму Путін.

Президент Росії запевнив, що начебто Москва розуміє усю складність з врегулюванням ситуації на Донбасі, проте має намір і далі брати участь у цьому, зокрема, шляхом прямого співробітництва.

Це важливо! Попри запевнення Путіна, бойовики регулярно порушують режим припинення вогню. Здебільшого обстріли носять провокативний характер, українські захисники на ці дії противника не відповідають. Проте вогонь ворога по українських позиціях вже забрав життя щонайменше 4 наших воїнів з 27 липня – часу дії режиму тиші.

Також саме російська сторона блокує обмін полоненими. Про воду в окупованому Криму Не оминули питання і про актуальну проблему окупованого Криму – водопостачання для населення. Путін впевнений: запасів прісної води на півострові достатньо. Зокрема, вони є під землею в акваторії Азовського моря. Грошей на це глава Кремля обіцяв не пошкодувати. Проблеми з водою на півострові, впевнений Путін, виникли через попередню владу – радянську та українську. Інфраструктурою, вважає російський президент, взагалі не займались. Просто цим і в радянський час, тим більше в часи, коли Крим входив до складу України, не займалися. Сьогодні ці роботи ведуться широко, одним з напрямків було опріснення. Думаю, це буде точково, для широкого застосування це неефективно,

– сказав Путін. Що відомо про пресконференцію Путіна

На пресконференцію Путіна у 2020 році акредитацію отримали приблизно 800 журналістів. Президент Росії відповів на 68 питань протягом 4 годин 29 хвилин. Цього року через пандемію захід проводили у режимі відеоконференції.