Підсумкова пресконференція Путіна: головні тези про Україну
Президент Росії Володимир Путін 17 грудня 2020 року провів щорічну пресконференцію. Зачепив Путін і тему України. Зокрема, глава Кремля охарактеризував ситуацію на Донбасі, розповів про начебто плани Києва "перекроїти" мінські домовленості, а також запевнив, що вода в окупованому Криму є.
Про відносини з владою України
Путін впевнений, що відносини Москви з офіційним Києвом залежать не від України, а від української влади. Про це глава Кремля повідомив під час пресконференції, інформує 24 канал.
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Практично всі попередні голови держави, і діючі, Володимир Зеленський, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі, з гаслом об'єднання країни і, в кінцевому підсумку, вибудовування відносин з Росією. Але нічого не виходить,
– стверджує Путіна.
На думку президента країни-агресора, український гарант постійно вагається і "озирається на націоналістичні сили".
Про перегляд мінських домовленостей
Путін вважає, що домовленість про припинення вогню та загалом ті пункти, до яких дійшли під час зустрічі у "нормандському форматі" минулого року, виконуються. Проте далі режиму тиші та обміну полоненими поступу нема.
Але нічого не розблоковано з точки зору економіки та соціальної сфери. Нічого не зроблено в плані політичного врегулювання. Офіційні особи в Києві заявляють, що не збираються виконувати мінські домовленості,
– переконує Путін.
Президент Росії стверджує, що Україні не вдасться переглянути мінські домовленості лише з однієї сторони. Путін аргументує це тим, що угоди підтверджені відповідною резолюцією Радбезу ООН, а значить набули чинності міжнародного закону. Глава Кремля сказав, що потрібно "з повагою ставитись до думки жителів Донбасу" – так він назвав діалог з представниками ОРДЛО.
Про підтримку Донбасу Росією
Щодо врегулювання ситуації на Донбасі, то, впевнений Путін, воно – неминуче. Проте, знову-таки, відповідальність глава Кремля поклав на українську сторону.
Росія, як підтримувала Донбас, так і буде підтримувати. Ми будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу: це стосується питань, промисловості, питань соціального характеру, інфраструктурних питань,
– наполягає на своєму Путін.
Президент Росії запевнив, що начебто Москва розуміє усю складність з врегулюванням ситуації на Донбасі, проте має намір і далі брати участь у цьому, зокрема, шляхом прямого співробітництва.
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