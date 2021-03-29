Прем'єру фільму "Евакуація" Євгена Тітаренко покажуть на 24 каналі: відома дата

Джерело:24 канал
В Україні покажуть фільм "Евакуація" режисера Євгена Тітаренко про порятунок поранених бійців. Кінострічка є виробництвом міжнародного продюсерського центру For-Post.
Фільм покажуть на 24 каналі вже 4 квітня о 22:00. У стрічці розповідають про події 2014 року на Донбасі та початок війни.
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Стрічка заснована на реальних подіях. У головних ролях – люди, які вже багато років ризикують своїм життям на війні, рятуючи інших. Серед цих людей є й сам режисер фільму Євген Тітаренко. Він у 2014 – 2015 роках був у складі добровольчого медичного батальйону.
Також у фільмі спогадами діляться:
Головна мета фільму – показати глядачу весь шлях рятування бійців.