Очільник уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у прямому ефірі місцевого телебачення вакцинувався проти COVID-19. Він став одним із перших світових лідерів, які пішли на такий крок.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у прямому ефірі вакцинувався проти коронавірусу. Відповідне відео опублікував Government Press Office (урядова пресслужба) Ізраїлю 19 грудня у фейсбуці.

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Нетаньяху став одним із перших світових лідерів, які вакцинувалися проти COVID-19. Разом із прем'єром вакцинувався й міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн.

Ми багато працювали, щоб доставити в нашу країну мільйони доз вакцини. Ізраїль – одна з перших країн, які отримали їх. Сьогодні більш ніж будь-коли я пишаюся тим, що є прем'єр-міністром Ізраїлю,

– написав Нетаньяху.

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