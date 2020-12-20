Прем'єр Ізраїлю вакцинувався проти коронавірусу у прямому ефірі: відео
Очільник уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у прямому ефірі місцевого телебачення вакцинувався проти COVID-19. Він став одним із перших світових лідерів, які пішли на такий крок.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у прямому ефірі вакцинувався проти коронавірусу. Відповідне відео опублікував Government Press Office (урядова пресслужба) Ізраїлю 19 грудня у фейсбуці.
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Нетаньяху став одним із перших світових лідерів, які вакцинувалися проти COVID-19. Разом із прем'єром вакцинувався й міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн.
Ми багато працювали, щоб доставити в нашу країну мільйони доз вакцини. Ізраїль – одна з перших країн, які отримали їх. Сьогодні більш ніж будь-коли я пишаюся тим, що є прем'єр-міністром Ізраїлю,
– написав Нетаньяху.
Коротко про початок вакцинації проти коронавірусу у світі
- 1 грудня Велика Британія першою у світі схвалила для масового застосування вакцину виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech. 8 грудня Британія першою серед західних країн почала масову вакцинацію.
- У Німеччині заявили, що готові до щеплень проти COVID-19. Наразі чекають тільки на схвалення вакцини, а вакцинацію зможуть почати через 5 – 6 днів після цього.
- 14 грудня у США розпочалась масова вакцинація проти COVID-19. Препарат виготовили фірми Pfizer та BioNTech. Протягом місяця вакцину планують ввести 20 мільйонам американців.
- 19 грудня швейцарський регулюючий орган з лікарських засобів Swissmedic дозволив використання вакцини виробництва Pfizer та BioNTech.
- МОЗ України очікує, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. За різними оцінками, мовиться про від 4 до 8 мільйонів доз.
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