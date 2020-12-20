Перша українська YouTube-премія "Паляниця Awards" 20 грудня оголосила найуспішніших людей в українському YouTube. Нагороду "YouTube-канал року" отримав Ukraїner. Звання "Людини року" – активіст Сергій Стерненко.

Номінантками у категорії "YouTube-канал року" також стали "Канал ім. Т.Г. Шевченка", "KOLEGI STUDIO", "GeekJournal", "ТРЕНДЕЦЬ" та "Чоткий паца". Про це на своєму ютуб-каналі повідомила редакція "Телебачення Торонто".

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У категорію номінантів на премію "Людина року" також потрапив волонтер Сергій Притула, блогер Артем Албул, письменник та ветеран війни Валерій Ананьєв та співачка Alyona Alyona.

Хто ще здобув перемогу