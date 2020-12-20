Стерненко, Ukraїner та Kalush: премія "Паляниця Awards" назвала найкращих в українському YouTube
Перша українська YouTube-премія "Паляниця Awards" 20 грудня оголосила найуспішніших людей в українському YouTube. Нагороду "YouTube-канал року" отримав Ukraїner. Звання "Людини року" – активіст Сергій Стерненко.
Номінантками у категорії "YouTube-канал року" також стали "Канал ім. Т.Г. Шевченка", "KOLEGI STUDIO", "GeekJournal", "ТРЕНДЕЦЬ" та "Чоткий паца". Про це на своєму ютуб-каналі повідомила редакція "Телебачення Торонто".
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У категорію номінантів на премію "Людина року" також потрапив волонтер Сергій Притула, блогер Артем Албул, письменник та ветеран війни Валерій Ананьєв та співачка Alyona Alyona.
Хто ще здобув перемогу
- У номінації "Найкраще відео українського YouTube EVER" перемогла робота "Україна з неба, Ukraïner".
- У номінації "YouTube-інтерв'юер/інтерв'юерка року" – блогер Дмитро Малеєв (канал Dima Maleev).
- У номінації "Відкриття року в українському YouTube" – "Канал імені Т.Г. Шевченка".
- У номінації "Розумний український YouTube" – канал "Клятий раціоналіст".
- У номінації "Музичний кліп року" – гурт KALUSH – "Зорі".
- У номінації "YouTube-Андон року в Україні" – блогер Анатолій Шарій.
- У номінації "Українське YouTube-розчарування" – Володимир Зеленський.
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