В Криму вночі проводили обшуки в будинках татар: реакція Представництва Президента України

Російські правоохоронці з Росгврадії безпідставно здійснили серію обшуків у будинках кримських татар на території окупованого півострова. Декількох з них затримали. В представництві Президента України в АР Крим ці дії називають воєнним злочином.

Представництво Президента України в АР Крим засуджує дії російських окупантів на півострові. Оскільки вони спрямовані на "переслідування громадян виключно за їх політичну позицію чи релігію, яку вони сповідують".

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Російські силовики почали вторгнення о 4 ранку 17 лютого. У Сімферополі, Бахчисараї, Білогірську, Севастополі та Совєтському районі відбулась низка незаконних обшуків. Це засвідчують повідомлення від кримсько-татарських активістів.

Реакція представництва президента

Росія вчергове здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта – знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму,

– йдеться у повідомленні.

В Представництві запевнили, що фіксують кожен випадок незаконного політичного переслідування, передають правоохоронним органам та опрацьовують на національному та міжнародному рівнях.

Яких активістів обшукали та затримали

Махамадамінов Абдулборій Махамадін огли,

Еюпов Азмат,

Ялкабов Тимур Муміновіч,

Федоров Олег,

Ібрагімов Ернест,

Сейдаметов Ленур,

Шіхаметов Яшар.

Додатково відомо про двох затриманих – Азмата Еюпова, учасника протесту на Червоній площі в Москві в липні 2019 року, та Ернеста Ібрагімова, активіста ініціативи "Крымское детство".

Прокуратура Криму і Севастополя вже відкрила 2 кримінальних провадження за статтями про порушення недоторканності житла та незаконне позбавлення волі. Досудове розслідування проводить кримське управління Нацполіції.

До слова, минулого року в Криму також пройшла хвиля обшуків у будинках кримських татар. Вони стартували о 4 ранку в 7 будинках одночасно. Незаконні дії відбулися у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті. Тоді затримали 6 кримсько–татарських активістів.