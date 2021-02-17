В Криму вночі проводили обшуки в будинках татар: реакція Представництва Президента України

17 лютого 2021 , 14:24
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Джерело:

Фейсбук Представництва Президента України в АР Крим

Російські правоохоронці з Росгврадії безпідставно здійснили серію обшуків у будинках кримських татар на території окупованого півострова. Декількох з них затримали. В представництві Президента України в АР Крим ці дії називають воєнним злочином.

Представництво Президента України в АР Крим засуджує дії російських окупантів на півострові. Оскільки вони спрямовані на "переслідування громадян виключно за їх політичну позицію чи релігію, яку вони сповідують".

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Російські силовики почали вторгнення о 4 ранку 17 лютого. У Сімферополі, Бахчисараї, Білогірську, Севастополі та Совєтському районі відбулась низка незаконних обшуків. Це засвідчують повідомлення від кримсько-татарських активістів.

Реакція представництва президента

Росія вчергове здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта – знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму,
– йдеться у повідомленні.

В Представництві запевнили, що фіксують кожен випадок незаконного політичного переслідування, передають правоохоронним органам та опрацьовують на національному та міжнародному рівнях.

Яких активістів обшукали та затримали

  • Махамадамінов Абдулборій Махамадін огли,
  • Еюпов Азмат,
  • Ялкабов Тимур Муміновіч,
  • Федоров Олег,
  • Ібрагімов Ернест,
  • Сейдаметов Ленур,
  • Шіхаметов Яшар.

Додатково відомо про двох затриманих – Азмата Еюпова, учасника протесту на Червоній площі в Москві в липні 2019 року, та Ернеста Ібрагімова, активіста ініціативи "Крымское детство".

Прокуратура Криму і Севастополя вже відкрила 2 кримінальних провадження за статтями про порушення недоторканності житла та незаконне позбавлення волі. Досудове розслідування проводить кримське управління Нацполіції.

До слова, минулого року в Криму також пройшла хвиля обшуків у будинках кримських татар. Вони стартували о 4 ранку в 7 будинках одночасно. Незаконні дії відбулися у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті. Тоді затримали 6 кримсько–татарських активістів.