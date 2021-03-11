Українські представництва у Румунії та Туреччині припинили роботу

Посольство України в Румунії, а також генеральне консульство в Стамбулі тимчасово припинили роботу. Таке рішення ухвалили для запобігання та протидії розповсюдженню COVID-19.

Румунія

З 10 березня 2021 року в Румунії тимчасово не буде здійснюватися консульський прийом українських громадян. Про це посольство України в Румунії повідомило на своєму офіційному сайті.

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Щодо відновлення консульського прийому обіцяють повідомити згодом. У разі невідкладних випадків українці можуть дзвонити на "гарячу лінію".

Коронавірус в Румунії

Загалом у Румунії виявили понад 845 тисяч випадків зараження коронавірусом. 2,5% з них (понад 21 тисяча осіб) померли. Вакцинація в Румунії почалася 27 грудня 2020 року. За цей час майже 1,3 мільйона громадян отримали першу дозу вакцини, а 665 тисяч отримали вже 2 дози.

В Румунії схвалено 3 вакцини проти COVID-19:

Moderna;

Oxford/AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech.

Туреччина

Також про припинення прийому громадян та видачі документів повідомило Генконсульство України в Стамбулі. Такі карантинні обмеження там діятимуть до 19 березня 2021 року. Однак у цей період громадян обслуговуватимуть у екстрених випадках.

Коронавірус в Туреччині

За час пандемії у Туреччині виявили 118 мільйонів випадків. 2,6 мільйона людей – померли. Вакцинація від коронавірусу ропочалася 14 лютого 2021. Однак, загалом щепили вже понад 10 мільйонів людей: з них 2,6 мільйона громадян отримали вже 2 дози. Там схвалена лише один препарат – Sinovac.