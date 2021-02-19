Оголосили 348 підозр: представники Офісу генпрокурорів прозвітували про справу Майдану

Джерело:24 канал
Українські слідчі продовжують розслідувати справи Майдану. Нещодавно завершився черговий брифінг представників Офісу генерального прокурора.
Детальніше про брифінг розповів в ефірі журналіст Олег Климчук. Він повідомив, що засідання розділили на 2 частини.
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За словами журналістів, у першій частині був звіт у формі відеофільму, де мовилось про події від кривавого розгону студентів Майдану до розстрілів Небесної Сотні. По кожній трагедій наводили статистичні дані:
Звіт стосувався не лише вбивств, а також катувань, переслідувань учасників Автомайдану.
Основне, що ускладнює розгляд справ, як відзначили представники Офісу генпрокурора, це:
► недостатність доказової бази, відсутність відеоматеріалів;
► те, що кулі випустили з короткоствольної зброї, яку складно ідентифікувати.
У другій частині брифінгу прокурори поспілкувалися з рідними загиблих. Вони не стримували сліз, а також зазначили, що прокурори розповіли не про всі події Майдану.