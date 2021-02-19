Українські слідчі продовжують розслідувати справи Майдану. Нещодавно завершився черговий брифінг представників Офісу генерального прокурора.

Детальніше про брифінг розповів в ефірі журналіст Олег Климчук. Він повідомив, що засідання розділили на 2 частини.

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Прокурори прозвітували про справу Майдану

За словами журналістів, у першій частині був звіт у формі відеофільму, де мовилось про події від кривавого розгону студентів Майдану до розстрілів Небесної Сотні. По кожній трагедій наводили статистичні дані:

оголосили 348 підозр, з них – 34 високопосадовцям, 85 правоохоронцям (29 слідчим, 16 прокурорам), 16 суддів, 72 цивільним особам – "тітушкам";

до суду направили 118 обвинувальних актів щодо 221 обвинуваченого.

Звіт стосувався не лише вбивств, а також катувань, переслідувань учасників Автомайдану.

Що відомо про справу Майдану? Ті злочини, які скоїли під час Революції Гідності, об'єднали у "Справу Майдану". Вона містить 89 кримінальних проваджень, у межах яких розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Що ускладнює розгляд справ

Основне, що ускладнює розгляд справ, як відзначили представники Офісу генпрокурора, це:

► недостатність доказової бази, відсутність відеоматеріалів;

► те, що кулі випустили з короткоствольної зброї, яку складно ідентифікувати.

Прокурори поспілкувалися з рідними загиблих

У другій частині брифінгу прокурори поспілкувалися з рідними загиблих. Вони не стримували сліз, а також зазначили, що прокурори розповіли не про всі події Майдану.