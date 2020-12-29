Володимир Зеленський був змушений підписати указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади очільника Конституційного Суду. Це рішення важливе для забезпечення встановлення істини під час розслідування відповідних кримінальних проваджень.

Таку думку озвучив представник Володимира Зеленського у КСУ Федір Веніславський в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

Важливо Тупицького відсторонили з посади судді КСУ

Веніславський пояснив, що рішення Зеленського є вимушеним кроком у відповідь на клопотання Офісу генерального прокурора. Він зазначив, що після того, як Офіс генпрокурора вручив Тупицькому підозру про злочин, його процесуальний статус суттєво змінився.

Відтепер він підозрюваний у вчиненні кількох злочинів проти правосуддя! Чи може особа, яка є підозрюваним в таких злочинах, брати участь у здійсненні конституційного судочинства? Безумовно, ні,

– підкреслив Веніславський.

Він також додав, що Зеленський діяв у межах своїх конституційних повноважень, ухвалюючи рішення про тимчасове відсторонення Тупицького від посади. Як сказав Веніславський, коли Зеленський отримав клопотання від прокурорів, то дійшов висновку про необхідність негайного відсторонення Тупицького.

"Оскільки його (Тупицького – 24 канал) перебування на цій посаді на час досудового розслідування становить реальну загрозу не лише об'єктивності досудового розслідування, але й національній безпеці держави загалом", – підсумував Веніславський.