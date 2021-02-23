Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця поскаржився на Росію. Він зробив це під час спеціального засідання Генеральної Асамблеї щодо Донбасу.

За словами Кислиці, Кремль відмовляється допрацювати узгоджені рішення Тристоронньої контактної групи. Він зазначив, що очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук представив "значний список кроків", які Україна готова зробити для врегулювання ситуації на Донбасі мирним способом.

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Як зазначив представник України в ООН, робота Тристоронньої контактної групи під різними приводами заблокована, попри всі зусилля. На його думку, російська сторона відмовляється доопрацювати ті рішення, які узгоджували на рівні експертів.

Додаткові заходи щодо режиму припинення вогню перебувають під загрозою через провокації Росії,

– наголосив Кислиця.

Зверніть увагу! Леонід Кравчук заявив, що Росія на Донбасі веде проти України реальну війну й порушує режим тиші, а не провокує. За його словами, речі потрібно називати своїми іменами. Детальніше про це – читайте тут.