У Кропивницькому презентували книгу "Місто, з якого почалася війна". У ній правозахисники розповіли про події у Слов'янську у 2014 році. У доробку надрукували майже 80 оповідей жителів міста, які в інтерв'ю розповіли свої спогади. Готували видання понад 2 роки.

Одна зі співавторів – мешканка Донбасу Марія Білякова. За фахом вона вчитель, повідомляє 24 канал.

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Влаштувалася працювати у Центр реабілітації дітей з інвалідністю та планувала, що присвятить інклюзії все життя, але плани зруйнувала війна. У 2014 році, коли почались регулярні обстріли та процвітало мародерство, жінка втекла з окупованого міста.

Я виїхала 27 червня 2014 року у Київ. І я вже туди (на Донеччину – 24 канал) не повернулася. Я взяла відпустку, виїхала з літніми речами, ноутбуком. Ось і все, більше я туди не повернулась,

– розповіла Білякова.

Що описали у книзі

У Слов'янську з приходом російських найманців запанував суцільний хаос, там були заміновані багатоповерхівки, вибухи снарядів, десятки поранених та убитих кожного дня.



Книгу презентували у Кропивницькому / Скриншот з відео

Втім, чимало місцевих так і не покинули своїх домівок. Хтось через родичів чи майно, а деякі – через тверду проукраїнську позицію. На патріотів тоді "полювали" бандитські патрулі, а коли ловили – кидали до буцегарень.

"Проукраїнську позицію виказувати неможливо було. За таку позицію тебе просто кидали на підвали. Якщо ти виживав, то це було добре. Навіть існували так звані суди, які виносили вироки, відповідно до яких людей не тільки катували, але й вбивали", – розповів співавтор книги Євген Чекарьов.

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Російська пропаганда у Слов'янську

Підрозділи бойовиків складалися переважно з місцевих так званих "ополченців". Вербували їх російські офіцери-найманці. Служити на своєму боці заманювали грішми. У місті на повну потужність працювала "російська машина пропаганди".

"В той час російські ЗМІ створювали такі фейкові сюжети про так звані обстріли українських військових. По місту пересувалася артилерійська установка "Нона". Вона обстрілювала певний будинок. І після цього одразу на місці події з'являлися російські журналісти з людьми, які називали себе свідками подій. І в цьому обстрілі вони безпосередньо звинувачували українських військових", – зауважила співавторка книги Надія Нестеренко.



Співавтори підписували книги для охочих / Скриншот з відео

Фінансування книги

Книгу видали за кошт німецьких благодійників. Загалом надрукували понад 400 примірників. На прилавках книжкових магазинів її поки що немає. Однак частину накладу вже передали до бібліотечних фондів у різні регіони України.

Наша мета – це покарання відповідальних за злочин. У нас є розділи про незаконні в'язниці, про торгівлю людьми. Там конкретно вказані портрети людей, які вчиняли катування над людьми. І, звичайно, наша ціль, щоб їх покарали,

– розповів співавтор книги Антон Удовенко.

Прочитати про те, як відбувалась російська окупація Слов'янська можна в інтернеті – там доступна електронна версія видання.