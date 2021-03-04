Минулого тижня країною прокотилася хвиля протестів за правосуддя та справедливість. Вирок Сергію Стерненку, винесений суддею, любителем Сталіна та Леніна, показав відсутність справедливості в країні.

Сергія фактично посадили за триста гривень.

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Якщо не вдаватися у юридичні деталі, то зрозуміло, що це вирок не Стерненку, це вирок правоохоронній та судовій системам, які працюють за дзвінком.

5 вироків за статтею Стерненка: порівняємо

Вирішив знайти, як же ведуть себе українські "найсправедливіші" суди у кримінальних справах щодо людей, вирок яким не читають під боком умовні Портнов чи Татаров. Порівняймо їх з вироком Стерненку.

1. У квітні 2017 року двоє молодиків вчинили розбійний напад на ювелірний магазин. Вони погрожували битками продавцю і винесли з магазину коштовностей на 260 тисяч гривень. Йдеться не просто про викрадення майна, а про погрозу насильством або смертю.

Поліція інкримінувала хлопцям розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах. І ця ознака значно обтяжує вчинений ними злочин, адже за нього Кримінальним кодексом передбачено від 8 до 15 років позбавлення волі.

Проте Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області призначив їм 3 роки умовно. Так, обоє нібито розкаялися і допомагали слідству, але при передбаченому законом покаранні у 8-15 років, злочинців навіть не відправили до в'язниці. Згадайте, що Стерненека теж засудили за розбій із заволодінням 300 гривень. На 7 років…

2. У квітні 2020 року двоє осіб, повнолітній і неповнолітній, побили до непритомності чоловіка у місті Вишневому на Київшині. Коли чоловік знепритомнів, вони його продовжували жорстоко бити. Злочинці забрали в нього одяг, окуляри загалом на понад 3 тисяч гривень.

При цьому, один із нападників, котрий був повнолітнім, раніше засуджувався за крадіжку і за розбій. Тобто фактично він є рецидивістом. Цього разу йому зі спільником також кваліфікували розбій. Покарання коливається від 7 до 10 років в'язниці.

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Але Києво-Святошинський суд дав старшому нападнику 7 років позбавлення волі, а неповнолітньому – два роки умовно. Обидва визнали провину та розкаялися.

Але постає питання: чому рецидивіст отримує за побиття людини до непритомності стільки ж, скільки й Стерненко?

3. У листопаді 2018 року до таксиста у Львові підійшла родина громадян Таджикистану із малолітніми дітьми. Вони попросили його довезти їх до Карпат, де вони збиралися відпочити. Таксист виставив ціну у 400 доларів, проте родина погодилася.

Дорогою таксист зателефонував знайомому і розповів про родину з Таджикистану, у яких при собі чимало готіки. Врешті вони вирішили викрасти родину і вимагати з них гроші. Таксист витягнув з-під сидіння зброю, під дулом довіз туристів до обумовленого з товаришем місця, де їм натягнули поліетиленові пакети на голову і відвели до підвалу. Їх там тривалий час утримували, забрали майна на 168 тисяч грн, після чого хотіли відправити потягом до Києва.

Але один із членів родини зміг втекти і повідомити поліціянтів.

А тепер найцікавіше. За такі дії, кваліфіковані як розбій, незаконне позбавлення волі людини і незаконне поводження зі зброєю, таксисту дали аж... 2 роки умовно. Такий вирок ухвалив Ужгородський міськрайонний суд Закарпаття.

4. У липні 2018 року двоє чоловіків напали на людину, побили її, після чого почали погрожувати ножем. Вони вимагали віддати всі речі, в результаті обібравши його на 15 тисяч грн.

Потерпілий намагався втекти, але розбійники наздогнали його і побили до непритомності. Обом інкримінували розбій.

Гуманний Івано-Франківський міський суд хоч і дав нападникам 5 років позбавлення волі, проте звільнив їх від покарання, давши 3 роки умовно.

У цьому випадку були і каяття, і визнання вини, але 3 роки умовно за такий напад на людину... Самі посудіть про пропорційність.

5. У квітні 2019 року у Кропивницькому хлопець побачив на одному з дитячих майданчиків свою неповнолітню знайому, з якою останнім часом не спілкувався. Дівчина йшла до медичного коледжу.

Він перестрів її, дістав ніж і почав погрожувати. Після цього вдарив ножем (судячи з усього, не гострою частиною), забрав телефон, рюкзак і гроші. Коли дівчина просила повернути речі, той знову дістав ніж і почав бігти за нею.

Хлопцю інкримінували розбій, за що передбачено від 3 до 7 років. При цьому, він хоч і розкаявся, повернув майно та повністю вину не визнав. Лише частково.

Але Кіровський районний суд, не менш гуманний за попередні, призначив обвинуваченому 1 рік позбавлення волі умовно. Як вважаєте, спокійно буде потерпілій жити й далі в місті, розуміючи, що нападник на волі?

Таких випадків можна знайти безліч.

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Тобто в Україні готові відпускати під умовні терміни рецидивістів та тих, хто катує людей, однак саджати за грати за 300 гривень тих, хто не подобається Портнову, Татарову та Авакову.

Саме тому 9 березня українці знову зберуться на протест – цього разу перед з'їздом суддів, які хочуть обрати тих, хто дозволятиме їм таке свавілля – 4 нових членів Вищої ради правосуддя.