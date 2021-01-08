Навесні 2021 року станеться погана подія в житті олігарха Ігоря Коломойського – в лондонському Високому суді почнеться слухання щодо позовних вимог, які йому та його бізнес-партнеру Геннадію Боголюбову висунув націоналізований "Приватбанк".

Олігарх Ігор Коломойський вступає у 2021 рік з проблемами в Америці, Британії та Ізраїлі – але не в Україні. Детальніше – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Відмова щодо клопотань у Британії

У 2020 році було зруйновано останню надію Коломойського вискочити з-під британської юрисдикції.

Верховний суд Сполученого Королівства, а конкретно – суддями Рідом, Брігсом та Сейлсом – відмовив у задоволенні клопотань, поданих Коломойським, Боголюбовим та шістьма компаніями, зареєстрованими в Англії та Британських Віргінських островах.

Так, залишили в силі рішення апеляції, згідно з яким постановлено – суду за українські гроші в Лондоні бути.

Ідея судитися в Британії дуже некомфортна для наших олігархів, адже в Лондоні судді неможливо дати хабара або пригрозити. Водночас за брехню під присягою одразу призначають тюремне ув'язнення.

"Приватбанк" впевнений, що в результаті йому вдасться відшкодувати понад 3 мільярди доларів, що вимагаються в провадженнях.

Справи щодо олігарха в США

Інша юрисдикція проблем для Коломойського в 2021 році – це Америка. Судові позови подано в Канцлерському суді штату Делавер, і банк навіть подав доповнену позовну заяву.

Але набагато страшніша для олігарха кримінальна справа, яку розслідують щодо відмивання коштів шляхом скуповування активів – сталеварних заводів та нерухомості в штаті Огайо.



Щодо Коломойського розслідують справу у США / Фото "Української правди"

Це слідство веде ФБР, на яке неможливо повпливати. Беручи до уваги те, що до Білого дому переїжджає Джо Байден, який не приховував свого зневажливого ставлення до Ігоря Коломойського, то слідство проти олігарха отримає і політичну підтримку.

А сподівання, що Коломойський через своїх адвокатів зможе прокласти шлях до серця Трампа, а той допоможе йому в обмін на компромат проти Байдена, позбавлені тепер будь-якого сенсу – адже сам Трамп думає, як не потрапити в руки американського правосуддя.

Довідка. Дональд Трамп неодноразово намагався оскаржити результати президентських виборів у США. 6 січня, коли Конгрес зібрався, щоб оголосити офіційні результати, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден, прихильники Трампа вирішили штурмувати Капітолій. Детальніше – читайте тут.

Третій фронт проти Коломойського

Наразі "Приватбанк" відкриває проти Коломойського третій фронт. Третя країна, де йому буде погано – це, як не дивно, Ізраїль, в громадянство якого він вступив, пам'ятаючи про правило, що ця держава не видає своїх підданих правоохоронцям з інших країн.

Але в Ізраїлі найближчим часом можуть сплисти на повверхню нові шокуючи подробиці, як "потрошили" "Приватбанк", використовуючи ізраїльську фінансову систему.

Новина з Ізраїлу прийшла в грудні 2020 року – досягнуто проміжну перемогу "Приватбанку" в боротьбі за гроші українців.

"Приватбанк" проти Israel Discount Bank

В грудні 2019 року "Приватбанк" подав позов проти своїх колишніх власників до Окружного суду Тель-Авіва.

Предмет розгляду – схеми привласнення щонайменше 600 мільйонів доларів, що були незаконно виведені з "Приватбанку" у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю – Israel Discount Bank (Ізраїльському Банку Дисконт – 24 канал).



"Ізраїльський Банк Дисконт" міг дозволити шахрайський переказ коштів / Фото finclub.net

"Приватбанк" звернувся до "Ізраїльського Банку Дисконт" з позовом як до одного із співвідповідачів в Ізраїлі, звинувачуючи банкірів у сприянні незаконному привласненню коштів та порушення своїх обов'язків перед "Приватбанком".

Мовиться про те, що "Ізраїльський Банк Дисконт" дозволив очевидно шахрайський переказ коштів на свої рахунки, та не вжив жодних дій для відмови або блокуванні таких операцій.

Водночас вони як банкіри не могли не помічати безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайські дії та відмивання коштів.

"Ізраїльський Банк Дисконт" вирішив дати бій "Приватбанку" на своїй території. Він звернувся до ізраїльського суду з клопотанням про відхилення позову.

Або, принаймні, банк хотів зупинки розгляду позову, аж поки не буде ухвалено вироки за позовами "Приватбанку" в Англії та США. Це означало зволікання на декілька років.

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І ось результат – Ізраїльський суд заслухав заперечення "Приватбанку" проти відповідного клопотання у липні 2020 року. 7 грудня 2020 року суддя Окружного суду Тель-Авіва на прізвище Кабуб відмовив "Ізраїльському Банку Дисконт".

Тобто позов "Приватбанку" буде слухатися повноцінно та без зволікань, без прив'язки до проваджень в Англії та США. І це правильно, адже там позови стосуються інших збитків, понесених "Приватбанком" через інші шахрайські схеми, аніж ті 600 мільйонів доларів, щодо яких було подано позов в Ізраїлі.

Перемога "Приватбанку" в Ізраїлі

Водночас Israel Discount Bank присудили відшкодувати судові витрати, що свідчить про беззаперечну перемогу "Приватбанку".

Загалом, як пише ізраїльська преса, Коломойський міг використовувати філію "Ізраїльського Банку Дисконт" в портовому місті Хайфа для відмивання 1,2 мільярда доларів.

Грошові перекази робилися інтенсивно – іноді 3 – 4 дні поспіль, коли щодня перераховували приблизно 10 мільйонів доларів, десятки таких переказів щороку, протягом 5 років.

Це обурило навіть акціонера Israel Discount Bank: "Банк мав діяти відповідно до вимог банківського регулювання в Ізраїлі та ретельно вивчити порядок ведення рахунку загалом та грошові перекази зокрема".

Банк не виконав цього зобов'язання, покладеного на нього законом,

– мовилося у запиті на розкриття документів, який подав акціонер.

Суд щодо афер на Кіпрі

Ще одна країна, де буде суд щодо афер Коломойського – це Кіпр, громадянство якого він теж отримав. "Приватбанк" нещодавно подав там новий позов для відшкодування збитків у 5,5 млрд доларів – мовиться про схеми, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів.

Їх було реалізовано Коломойським, Боголюбовим, одним із колишніх посадових осіб – Тімуром Новіковим, та двома кіпрськими компаніями – PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited.



На Кіпрі подали позов щодо схем, які мають ознаки шахрайства / Фото "Актуальної правди"

Суд на Кіпрі наказав фірмам зберегти документацію та не знищувати її, і за спроби замести сліди буде окреме покарання.

Позов "Приватбанку" на Кіпрі стосується 2 серій транзакцій між 2013 та 2016 роками. Величезні суми переводили компанії, що контролювалися Коломойським та Боголюбовим. Гроші виводили під виглядом погашення фейкових кредитів.

Вдумайтеся в масштаби схеми – астрономічно велика сума – 2,34 мільярда доларів були направлені кіпрській компанії Коломойського та Боголюбова Duxton Holdings Limited. Здійснювали це траншами по 30 мільйонів доларів протягом 4 місяців у 2013 році.

Позов проти олігарха в Швейцарії

Окрім того, наздоганяють Коломойського і за попереднім місцем його проживання в Швейцарії, де позов проти нього до суду першої інстанції в Женеві подав уже регулятор – Національний банк України.

Судові справи стосуються виконання Коломойським його ж зобов'язань, які виникли, коли у 2016 році він дав особисту поруку на користь НБУ.

Мета позовів – забезпечити погашення 10 мільярдів гривень, які Національний банк надав "Приватбанку" за 7 років, між 2008 та 2015 роками.

Безкарність в Україні

І тільки в Україні власники "Приватбанку" почуваються безкарними вже 4 роки. В останні дні 2020 року стало відомо, що НАБУ передало підозри щодо справи "Приватбанку" на погодження особисто Генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.

Однак вже кілька тижнів від неї немає відповіді, хоча Венедіктова увійшла до складу групи прокурорів у трьох основних справах "Приватбанку".

Сама вона сказала, що панікувати не треба – "всі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа почала рухатись в потрібному руслі".

Водночас група підтримки Коломойського в Раді весь 2020 рік атакувала НАБУ та директора Бюро Артема Ситника, намагаючись поховати весь багатомільярдний кейс "Приватбанку".

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2021 рік стане вирішальним в долі Коломойського – чи його будуть і далі наздоганяти виключно за кордоном, чи Україна теж нарешті скаже своє слова – чи вважаємо ми злочином те, що відбулося виведення мільярдів доларів з нашої економіки через "Приватбанк" в інтересах олігарха.