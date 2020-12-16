Синод Кіпрської церкви визнав автокефалію Православної церкви України, хоча російська сторона виступала проти такого рішення. На Кіпрі є шалений російський вплив, відтак було багато розмов, що Кіпрська церква не одразу зможе визнати незалежність ПЦУ.

Однак ще 4 роки назад архієпископ Київський говорив, що українська церква має право мати свою автокефалію, і був готовий до цього. Про це в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі розповів предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До теми Синод Кіпрської церкви визнав автокефалію ПЦУ: офіційне комюніке

Він зауважив, що у підпорядкуванні архієпископа Хризостома ІІ хоч і невелика, але історична церква. Тому що автокефалія Кіпрської православної церкви була затверджена ще на 3 вселенському соборі, тобто в 1 століття становлення церкви.

Для нас було дуже важливо, щоб саме Кіпрська церква визнала автокефалію ПЦУ,

– зазначив митрополит Епіфаній.

За його словами, архієпископ кіпрський хотів зробити дуже добру і корисну справу. На початку він заявив, що буде їздити по інших предстоятелях помісних церков, і переконувати їх визнати автокефалію ПЦУ. Він відвідав багатьох предстоятелів, але, на жаль, через ускладнення здоров'я не зміг далі продовжувати цю справу.

"Коли я мав з ним телефонну розмову, то він сказав: "Оскільки я бачу, що українська церква відбулася, тому прийняв це рішення", – пригадав предстоятель ПЦУ.

Російська сторона говорила, що це тільки одноосібне рішення предстоятеля, – Епіфаній

Митрополит Епіфаній розповів, що коли було богослужіння за участі синодалів архієпископ Кіпрський вперше згадав його ім'я як предстоятеля української церкви. Однак згодом виникли певні суперечки.

Російська сторона говорила, що це тільки одноосібне рішення предстоятеля, і він не мав права це робити. Виступили 4 митрополити, які є досить проросійськими і мають підтримку з боку Росії на Кіпрі,

– прокоментував він.

Втім наголосив, що архієпископ Хризостом ІІ також провів це рішення на синоді. І хоч частина з присутніх висловилися проти, рішення було прийнято. Відтак вони долучилися до визнання нашого автокефального статусу.

"Звичайно, що це далося високою ціною для кіпрської церкви", – підсумував він.

Українську православну церкву визнали на Кіпрі: як відреагували в РПЦ

Православну церкву України визнали на Кіпрі. Спочатку ще у жовтні предстоятель Кіпрської православної церкви Хризостом ІІ пом'янув предстоятеля ПЦУ Епіфанія під час божественної літургії. Це вже розцінили як фактичне визнання з його боку.

У листопаді підтримав українську автокефалію й кіпрський синод. За це рішення проголосували 10 його представників, проти — 7.

Російська православна церква виступає різко проти ПЦУ. Таку ж позицію займає Українська православна церква Московського патріархату. Після визнання Кіпром ПЦУ, було прийнято рішення не згадувати предстоятеля Кіпрської православної церкви у молитвах.

Інтерв'ю з митрополитом Епіфанієм на 24 каналі: дивіться відео