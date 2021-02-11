Підстави і повноваження у правоохоронців є, – Каленюк про притягнення Козака до відповідальності

З'явилися нові цікаві подробиці придбання проросійських каналів NewsOne та "112 Україна" нардепом Тарасом Козаком. Купівля цих двох медіа обійшлися соратнику Медведчука у 103 мільйони гривень.

Щоб проаналізувати дані, у Центрі протидії корупції користувалися винятково доступними джерелами: з відкритих кіпрських реєстрів витягнули документи. Про це зазначила в ефірі виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

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У правоохоронців є повноваження

За її словами, у жовтні 2020 року могло бути кілька кримінальних справ щодо Козака. Вони б стосувалися брехні в деклараціях і недекларування ним окремих активів. Але через скандальне рішення Конституційного суду України наразі Козака притягнути до відповідальності складніше.

У правоохоронних органах є підстави та повноваження для кримінальних проваджень,

– зазначила Каленюк.

Вона додала: "Я переконана, що у правоохоронців повинно бути в рази більше інформації, ніж ми отримали в публічному доступі. Є достатньо підстав для того, щоб притягнути Козака і за іншими статтями Кримінального кодексу".

Turul Investments Limited була збитковою

Компанія Turul Investments Limited на Кіпрі, яка належить Козаку з 2012 року, до 2017 року була повністю збитковою. За документами, ідея її активності – це холдинг-інвестиції. Але насправді компанія працювала як "перевалочна база" для грошей.

Ми виявили, як раптово в 2017 році Козак отримав від повністю збиткової компанії 1 мільйон 100 тисяч євро. Насправді їх йому позичила незадекларована дружина Наталя Лавренюк,

– зауважила експертка.

Саме на неї записана частка в Росії, яка видобуває нафтопродукти і постачає їх на Захід.

Купівля телеканалів через білоруські банки

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Каленюк розповіла, що через рахунки білоруських банків Козак купив телеканали. Саме в Білорусі Козак, Медведчук і Марченко тримають свої збереження на мільйони євро в банках, якими володіє 2 білоруських олігархи.

Один з них – Мікалай Варабей лише нещодавно став у 2019 році співвласником компанії в Україні, яка володіє 1 100 кілометрами нафтопроводу,

– відзначила експертка.

Виконавча директорка ЦПК наголосила, що білоруський олігарх, наближений до Олександра Лукашенка, пішов у бізнес з Медведчуком щодо перекачування нафтопродуктів з Росії і далі в Угорщини. А в обмін на це – погодився потримати гроші Медведчука і Козака у Білорусі, де вони нібито захищені від американських санкцій, а тепер – і від українських.

Санкції проти Козака: коротко

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака, якому належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK.

Після цього проросійські канали припинили своє мовлення на телебаченні, але активізувались в інтернеті.

Також санкції наклали на літаки Козака та Медведчука.



На Козака наклали санкції / Інфографіка 24 каналу