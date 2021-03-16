Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки в Одесі
В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві літньої жінки, тіло якої 16 березня знайшли в мішку. За їхніми даними, 83-річну місцеву жительку позбавив життя власний син.
Джерело:Нацполіція
У Нацполіції повідомили, що підозрюваний ударив жінку сокирою по голові, одягнув на неї поліетиленовий пакет і задушив. Після цього він поклав тіло матері у мішок.
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Що стало ймовірною причиною вбивства
Як повідомили у пресслужбі, 55-річного правопорушника затримали за місцем проживання. Він розповів поліціянтам, що мати поплатилася життям через конфлікт між ними, однак його причину підозрюваний не назвав.
Наразі чоловіка затримали. У рамках досудового розслідування проведуть низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка визначить осудність підозрюваного.
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки: дивіться відео
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Вбивство літньої жінки в Одесі: що відомо
- В Одесі 16 березня 2021 року знайшли тіло літньої жінки у мішку біля входу в підвал однієї зі шкіл.
- Двері у підвал, біля якого залишили труп, були зачинені на замок.
- За даними правоохоронців, 83-річна жінка була мешканкою Одеси.
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