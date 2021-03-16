В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві літньої жінки, тіло якої 16 березня знайшли в мішку. За їхніми даними, 83-річну місцеву жительку позбавив життя власний син.

У Нацполіції повідомили, що підозрюваний ударив жінку сокирою по голові, одягнув на неї поліетиленовий пакет і задушив. Після цього він поклав тіло матері у мішок.

Читайте також В одеських катакомбах знайшли мертвого чоловіка, якого розшукували кілька діб

Що стало ймовірною причиною вбивства

Як повідомили у пресслужбі, 55-річного правопорушника затримали за місцем проживання. Він розповів поліціянтам, що мати поплатилася життям через конфлікт між ними, однак його причину підозрюваний не назвав.

Наразі чоловіка затримали. У рамках досудового розслідування проведуть низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка визначить осудність підозрюваного.

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки: дивіться відео

До теми Пострілом у голову: у центрі Миколаєва в орендованій квартирі вбили жінку

Вбивство літньої жінки в Одесі: що відомо