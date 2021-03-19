Правоохоронці перевірять усі рішення з підписом Януковича, – Данілов

Джерело:24 канал
В Україні перевірять усі досі чинні рішення, які підписав експрезидент-втікач Віктор Янукович. Необхідно з'ясувати, чи вони не є небезпечними для нацбезпеки України.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що мовиться, зокрема, про кадрові укази.
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Сьогодні усі органи, які мають рішення, які підписані паном Януковичем (Віктором Януковичем – 24 канал) мають зробити аналіз. Якщо ці рішення є дійсними, вони мають зробити аналіз, наскільки це є на сьогодні небезпечно для нашої національної безпеки,
– наголосив Данілов.
Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео