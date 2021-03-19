Правоохоронці перевірять усі рішення з підписом Януковича, – Данілов

В Україні перевірять усі досі чинні рішення, які підписав експрезидент-втікач Віктор Янукович. Необхідно з'ясувати, чи вони не є небезпечними для нацбезпеки України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що мовиться, зокрема, про кадрові укази.

Актуально Санкції проти Януковича і нафтокомпаній: головне з засідання РНБО

Сьогодні усі органи, які мають рішення, які підписані паном Януковичем (Віктором Януковичем – 24 канал) мають зробити аналіз. Якщо ці рішення є дійсними, вони мають зробити аналіз, наскільки це є на сьогодні небезпечно для нашої національної безпеки,

– наголосив Данілов.

Про які інституції мовиться

Офіс Президента;

Кабінет Міністрів України;

Міністерство закордонних справ України;

РНБО.

Засідання РНБО 19 березня: головне

19 березня РНБО ввела санкції проти експрезидента-втікача Віктора Януковича та низки колишніх високопосадовців.

Окрім того, санкції запровадили проти 19 компаній, які працюють у сфері користування надрами.

Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео