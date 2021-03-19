Правоохоронці перевірять усі рішення з підписом Януковича, – Данілов

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Джерело:

24 канал

В Україні перевірять усі досі чинні рішення, які підписав експрезидент-втікач Віктор Янукович. Необхідно з'ясувати, чи вони не є небезпечними для нацбезпеки України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що мовиться, зокрема, про кадрові укази.

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Сьогодні усі органи, які мають рішення, які підписані паном Януковичем (Віктором Януковичем – 24 канал) мають зробити аналіз. Якщо ці рішення є дійсними, вони мають зробити аналіз, наскільки це є на сьогодні небезпечно для нашої національної безпеки,
– наголосив Данілов.

Про які інституції мовиться

  • Офіс Президента;
  • Кабінет Міністрів України;
  • Міністерство закордонних справ України;
  • РНБО.

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