Правоохоронці перевірять усі рішення з підписом Януковича, – Данілов
В Україні перевірять усі досі чинні рішення, які підписав експрезидент-втікач Віктор Янукович. Необхідно з'ясувати, чи вони не є небезпечними для нацбезпеки України.
Джерело:24 канал
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що мовиться, зокрема, про кадрові укази.
Актуально Санкції проти Януковича і нафтокомпаній: головне з засідання РНБО
Сьогодні усі органи, які мають рішення, які підписані паном Януковичем (Віктором Януковичем – 24 канал) мають зробити аналіз. Якщо ці рішення є дійсними, вони мають зробити аналіз, наскільки це є на сьогодні небезпечно для нашої національної безпеки,
– наголосив Данілов.
Про які інституції мовиться
- Офіс Президента;
- Кабінет Міністрів України;
- Міністерство закордонних справ України;
- РНБО.
Засідання РНБО 19 березня: головне
- 19 березня РНБО ввела санкції проти експрезидента-втікача Віктора Януковича та низки колишніх високопосадовців.
- Окрім того, санкції запровадили проти 19 компаній, які працюють у сфері користування надрами.
Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео
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