Правоохоронці в новорічну ніч працюватимуть у посиленому режимі: деталі
Поліція та військовослужбовці Нацгвардії у новорічну ніч працюватимуть в посиленому режимі. Мовиться про забезпечення публічної безпеки громадян в Україні.
Загалом до забезпечення відповідної безпеки та порядку на території держави залучать приблизно 23 тисячі правоохоронців. Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.
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"У ніч із 31 грудня на 1 січня на території України заплановано проведення 456 масових заходів у 412 населених пунктах", – мовиться в повідомленні.
У посиленому режимі працівники правоохоронних органів:
- охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок;
- будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху;
- забезпечуватимуть реагування на заяви й повідомлення громадян.
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