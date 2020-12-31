Поліція та військовослужбовці Нацгвардії у новорічну ніч працюватимуть в посиленому режимі. Мовиться про забезпечення публічної безпеки громадян в Україні.

Загалом до забезпечення відповідної безпеки та порядку на території держави залучать приблизно 23 тисячі правоохоронців. Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

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"У ніч із 31 грудня на 1 січня на території України заплановано проведення 456 масових заходів у 412 населених пунктах", – мовиться в повідомленні.

У посиленому режимі працівники правоохоронних органів:

охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок;

будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху;

забезпечуватимуть реагування на заяви й повідомлення громадян.

Зверніть увагу! У поліції закликали всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок, а також – дотримуватися карантинних вимог.