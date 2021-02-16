Правоохоронці не зможуть безпідставно зупиняти водіїв: Рада не дозволила

Джерело:24 канал
Парламент не дозволив поліції безпідставно зупиняти водіїв. Якби цю норму схвалили, то правоохоронці змогли б зупиняти автівки, щоб перевірити, чи п'яний водій за кермом.
Депутати підтримали правку, яка вилучає таку норму із законопроєкту №2695.
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У першому читанні пропонували додати в законопроєкт ще одну підставу для зупинки. Вона передбачала, що поліцейський зможе зупиняти авто для проведення профілактичних заходів та перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
Якби правку підтримали, то правоохоронець міг би просто зупинити водія для перевірки.
Поліцейський не зможе без встановлення попереджувальних знаків перевіряти на швидкість водіїв. Натомість водій не муситиме віддавати документи правоохоронцю.
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