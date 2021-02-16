Правоохоронці не зможуть безпідставно зупиняти водіїв: Рада не дозволила
Парламент не дозволив поліції безпідставно зупиняти водіїв. Якби цю норму схвалили, то правоохоронці змогли б зупиняти автівки, щоб перевірити, чи п'яний водій за кермом.
Джерело:24 канал
Депутати підтримали правку, яка вилучає таку норму із законопроєкту №2695.
Важливо Рада посилила відповідальність і збільшила штрафи за керування авто п'яним
Що передбачала норма
У першому читанні пропонували додати в законопроєкт ще одну підставу для зупинки. Вона передбачала, що поліцейський зможе зупиняти авто для проведення профілактичних заходів та перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
Якби правку підтримали, то правоохоронець міг би просто зупинити водія для перевірки.
Що ще не дозволили нардепи
Поліцейський не зможе без встановлення попереджувальних знаків перевіряти на швидкість водіїв. Натомість водій не муситиме віддавати документи правоохоронцю.
Що цьому передувало
- Верховна Рада 16 лютого підтримала законопроєкт, який посилює покарання за керування авто у нетверезому стані.
- Відтак штрафи з 10,2 тисячі гривень збільшили до 17 тисяч. За друге порушення протягом року – 34 тисячі, за третє – 51 тисячу гривень.
- Крім того, передбачили адміністративний арешт, а також ув'язнення, якщо були жертви чи потерпілі.
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