Депутати підтримали правку, яка вилучає таку норму із законопроєкту №2695.

Важливо Рада посилила відповідальність і збільшила штрафи за керування авто п'яним

Що передбачала норма

У першому читанні пропонували додати в законопроєкт ще одну підставу для зупинки. Вона передбачала, що поліцейський зможе зупиняти авто для проведення профілактичних заходів та перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Якби правку підтримали, то правоохоронець міг би просто зупинити водія для перевірки.

Що ще не дозволили нардепи

Поліцейський не зможе без встановлення попереджувальних знаків перевіряти на швидкість водіїв. Натомість водій не муситиме віддавати документи правоохоронцю.