В Дніпрі поліція переплавила 1,5 тонни зброї: відео
На Дніпропетровщині правоохоронці знищили понад 1,5 тонни незаконних боєприпасів. До мартенівської печі на переплавку відправили понад тисячу одиниць вогнепальної, травматичної та холодної зброї.
Джерело:Поліція Дніпропетровщини
Її вилучили під час перевірок та добровільної здачі. Небезпечні предмети переплавили 25 березня на Дніпровському металургійному заводі.
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Що відомо про акцію по знищенню зброї
- За знищення відповідали поліцейські відділу озброєння Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення.
- Більша частина знищеної зброї – мисливські рушниці, газові, травматичні пістолети та револьвери.
- Весь збройний масив, який відправили до печі, підлягав знищенню за рішенням суду.
Як знищували зброю у Дніпрі: відео
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