На Дніпропетровщині правоохоронці знищили понад 1,5 тонни незаконних боєприпасів. До мартенівської печі на переплавку відправили понад тисячу одиниць вогнепальної, травматичної та холодної зброї.

Її вилучили під час перевірок та добровільної здачі. Небезпечні предмети переплавили 25 березня на Дніпровському металургійному заводі. До теми СБУ виявила схрон зі зброєю в затриманого напередодні бойовика Що відомо про акцію по знищенню зброї За знищення відповідали поліцейські відділу озброєння Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення.

Більша частина знищеної зброї – мисливські рушниці, газові, травматичні пістолети та револьвери.

Весь збройний масив, який відправили до печі, підлягав знищенню за рішенням суду. Зверніть увагу! Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. За це передбачено до 7 років позбавлення волі. Але у разі добровільної здачі – людину звільняять від цієї відповідальності. Як знищували зброю у Дніпрі: відео