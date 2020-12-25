А чи знали ви, що через пандемію і локдауни у світі помирали не лише хворі на коронавірус? Були й ті, кого вбили або серйозно поранили через нібито недотримання карантинного режиму. І це геть не поодинокий випадок.

Правоохоронні органи аж 60 різних країн грубо порушували права людини в ім'я так званої боротьби з вірусом. Поліція стріляла в людей гумовими кулями, била, затримувала та навіть вбивала. Такі дані зафіксувала Amnesty International у своєму новому звіті, повідомляє 24 канал.

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Пандемія – не дозвіл і не виправдання для катувань та знущань з боку поліції. Також карантин має бути "розумним". Так, дійсно, обмеження і локдауни здебільшого є вимушеною необхідністю. Але багато урядів, на жаль, вийшли далеко за межі розумних дій.

Кенія

У Кенії тільки за перші 5 днів дії комендантської години у результаті поліцейських операцій загинули щонайменше 7 осіб, а 16 були госпіталізовані.

Ангола

Не краща ситуація і в іншій африканській країні – Анголі. Під приводом боротьби з COVID-19 ангольська поліція вбила хлопчика прямим пострілом просто в обличчя за те, що він нібито порушив комендантську годину.

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Загалом в Анголі поліція, якій доручили контроль за дотриманням карантину, в рамках так званих протиепідеміологічних заходів вбила щонайменше 7 молодих людей у період з травня по липень 2020 року.

Чечня

Та не Африкою єдиною. На відеозаписах з Чечні видно, як поліція із поліпропіленовими трубами полювала на людей без масок. Інше відео фіксує, як без будь-якої потреби у тій же Чечні правоохоронець копнув ногою громадянина.

Іран

А в іранських тюрмах у людей стріляли бойовими патронами і сльозогінним газом для придушення протестів через ситуацію з COVID-19. Як наслідок, кількох людей вбили й поранили.



Поліцейські в Ірані розігнали протестувальників / Фото dailymotion

Під час карантину поліція арештовувала та затримувала людей за такі дії:

участь у мирних акціях протесту;

порушення обмежень на виїзд;

проведення зборів;

критику урядових дій щодо пандемії;

також з інших причин, які не виправдовують відправлення людей до в'язниці.

Домінікана

Наприклад, у Домініканській Республіці поліція затримала 85 тисяч осіб за 3 місяці – нібито за недотримання комендантської години.

Туреччина

З березня по травень понад 500 людей у Туреччині затримали для допиту через так званий обмін провокаційними повідомленнями про коронавірус у соцмережах.

Такі дії влади Туреччини очевидно є лише сумним і очікуваним продовженням тривалого, кількарічного, системного і грубого порушення право на свободу слова в цій країні.

Ця сумна статистика лише підтверджує – влада Туреччини вважає що "провокаційне онлайн листування про коронавірус" у соцмережах значно небезпечніше, ніж затримання 500 людей у переповнені відділки поліції у час пандемії.



Поліцейські Туреччини утискають громадян / Фото report.az

Словаччина

У кількох країнах поліція продемонструвала расову упередженість та дискримінацію маргіналізованих груп. Приміром, у Словаччині правоохоронці та військові огородили поселення ромів під час карантину.

Франція

А у Франції, лише у місті у Кале волонтери зафіксували 175 випадків примусового виселення мігрантів, шукачів притулку та біженців працівниками правоохоронних органів. Це лише в період з березня по травень 2020 року.

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Головні – лікарі, а не поліція

Пам'ятайте, пандемія COVID-19 не звільняє правоохоронців від обов'язку ретельно дотримуватися прав людини. Не дає їм право на надмірне і невмотивоване насильство чи свавільне використання спецзасобів. І не звільняє їх від відповідальності за порушення закону.

Карантин – це насамперед криза в системі охорони здоров'я і головні на полі бою саме лікарі й відповідальні чиновники, але аж ніяк не поліція.