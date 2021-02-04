"Правий сектор" пікетує канал "НАШ": виникла бійка – фото, відео

Активісти громадського руху "Правий сектор" 4 лютого пікетують офіс проросійського телеканалу "НАШ". Між пікетувальниками та правоохоронцями виникли сутички.

Джерело: 24 канал

Протестувальники намагалися потрапити у будівлю телеканалу.

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Деталі протесту під каналом "НАШ"

►Акцію ініціювали 3 лютого на сторінці у фейсбуці "Правого сектору": "Доб'ємо гнид! Ідемо закривати телеканал "НАШ".

►Коли протестувальники хотіли потрапити у будівлю, їх затримали правоохоронці. Між активістами та поліцейськими виникла бійка.

►Декількох учасників акції скрутили та затримали.

►Дорогу до каналу перекрили правоохоронці.

Ти сидиш в тилу і "жируєш", показуєш їм брехню. Потім вони йдуть стріляти і вбивати. Це було не раз! Пойми це, придурок!

– кричав активіст Євген Карась до ведучого Макса Назарова.

Сам ведучий знімав активіста на відео та усміхався.

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Протест біля будівлі каналу "НАШ" / Фото Владислава Соловйова для 24 каналу, "РБК-Україна"

Що відомо про канал "НАШ" Власником телеканалу є проросійський екснардеп Євген Мураєв. На програми "НАШ" часто запрошують одіозних політиків чи експертів. Крім того, в ефірі систематично лунають антиукраїнські заклики. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення неодноразово проводила перевірку каналу.



У 2020 році Нацрада штрафувала канал на 105 625 гривень. Все через трансляцію інтерв'ю колишнього прем'єра Миколи Азарова журналісту Дмитру Гордону. В ньому політик назвав події 2014 року приходом до влади мародерів та бандитів.