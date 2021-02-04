"Правий сектор" пікетує канал "НАШ": виникла бійка – фото, відео

Активісти громадського руху "Правий сектор" 4 лютого пікетують офіс проросійського телеканалу "НАШ". Між пікетувальниками та правоохоронцями виникли сутички.
Джерело: 24 канал
Протестувальники намагалися потрапити у будівлю телеканалу.
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►Акцію ініціювали 3 лютого на сторінці у фейсбуці "Правого сектору": "Доб'ємо гнид! Ідемо закривати телеканал "НАШ".
►Коли протестувальники хотіли потрапити у будівлю, їх затримали правоохоронці. Між активістами та поліцейськими виникла бійка.
►Декількох учасників акції скрутили та затримали.
►Дорогу до каналу перекрили правоохоронці.
Ти сидиш в тилу і "жируєш", показуєш їм брехню. Потім вони йдуть стріляти і вбивати. Це було не раз! Пойми це, придурок!
– кричав активіст Євген Карась до ведучого Макса Назарова.
Сам ведучий знімав активіста на відео та усміхався.
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Протест біля будівлі каналу "НАШ" / Фото Владислава Соловйова для 24 каналу, "РБК-Україна"