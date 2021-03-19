Правду з історії не викинеш, – Ткаченко про виграш суду Кіпіані

Юрій Ткаченко назвав перемогу Вахтанга Кіпіані у справі щодо книги про Василя Стуса абсолютно логічною та справедливою. Посадовець зауважив, що правду з історії не викинеш.

Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко наголосив, що історію Віктора Медведчука як "як частка пропагандистсько-тоталітарної системи Радянського союзу має бути почута не лише в Україні, але і у світі.

Актуально Йому або неважлива гідність, або її нема, – Кіпіані про те, чому Медведчук не прийшов до суду

Рішення апеляційного суду про зняття заборони на розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства Вахтанга Кіпіані вважаю повністю законним, цілком логічним і справедливим,

– наголосив Кіпіані.

Ткаченко нагадав, що "у жовтні минулого року (2020 – 24 канал) Дарницький райсуд Києва зобов'язав видалити з книги Кіпіані згадки про кума Путіна (Володимира Путіна – 24 канал) Медведчука, який був адвокатом поета".

Окрім того, суд заборонив поширення накладу книги.

Однак, за словами Ткаченка, це рішення спрацювало лише на користь Україні.

"Попит на книгу різко зріс. Видавництва ініціювали друк нових примірників. Я був одним з тих, хто також розповсюджував вже заборонену "Справу Василя Стуса", – наголосив Ткаченко.

Підсумував міністр словами "правду з історії не викреслиш".

Медведчук проти Стуса: головне

19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Вона вийшла друком в українському видавництві Vivat.

Цим рішенням судді задовольнили позов кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, який був адвокатом Стуса.

За словами Медведчука, окремі уривки з книги ображали його честь та гідність.

У відповідь видавництво оголосило про новий наклад книги.



Цитати, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу