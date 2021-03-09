Працюємо над довічним баном у ютубі, – Зеленський про канали Медведчука

9 березня 2021 , 12:27
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Джерело:

24 канал

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз влада працює над тим, аби заблокувати телеканали, які пов'язують з Віктором Медведчуком, у ютубі. Мовиться про ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Зеленський про довічний бан каналів

Ці ЗМІ прикриваються свободою слова, поширюючи дезінформацію. Про це глава держави заявив на форумі "Україна 30".

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Ми зробили і продовжуємо працювати, щоб на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну настроювальну таблицю. А в інтернеті, зокрема в ютубі, вони отримали довічний бан,
– заявив Зеленський.

До речі, раніше відеохостинг YouTube заблокував прямий ефір проросійського каналу "112 Україна". Однак сам канал залишився у доступі, а відео на ньому все ще можна переглядати.

Що відомо про блокування каналів Медведчука


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