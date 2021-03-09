Працюємо над довічним баном у ютубі, – Зеленський про канали Медведчука
Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз влада працює над тим, аби заблокувати телеканали, які пов'язують з Віктором Медведчуком, у ютубі. Мовиться про ZIK, NewsOne та "112 Україна".
Джерело:24 канал
Зеленський про довічний бан каналів
Ці ЗМІ прикриваються свободою слова, поширюючи дезінформацію. Про це глава держави заявив на форумі "Україна 30".
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Ми зробили і продовжуємо працювати, щоб на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну настроювальну таблицю. А в інтернеті, зокрема в ютубі, вони отримали довічний бан,
– заявив Зеленський.
До речі, раніше відеохостинг YouTube заблокував прямий ефір проросійського каналу "112 Україна". Однак сам канал залишився у доступі, а відео на ньому все ще можна переглядати.
Що відомо про блокування каналів Медведчука
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Під обмеження потрапили також 3 телеканали.
- У той же день ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували.
- Співробітники цих телеканалів вирішили створити ТОВ "Медіахолдинг "Новини". Так, 26 лютого в Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний". Однак одразу після запуску його заблокували кілька операторів.
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