Конституційний Суд України може нормально функціонувати і після відсторонення його глави Олександра Тупицького. Наразі без Тупицького у КСУ є 14 суддів.

Їх достатньо для ухвалення будь-яких рішень. Про це заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський, повідомляє "Радіо Свобода". Актуально Конституційний Суд оприлюднив заяву щодо відсторонення Тупицького Відсторонення Олександра Тупицького не є блокуванням роботи Конституційного Суду, адже указ президента Зеленського стосується лише одного судді КСУ,

– заявив Веніславський. Що ще сказав Веніславський Якщо глава КСУ є тимчасово відсутнім, усі повноваження переходять до його заступника. Якщо з певних причин заступник не може виконувати свої функції, його повноваження отримує найстарший за віком суддя. Жодних підстав говорити про блокування КСУ наразі немає. Під час засідання КСУ 5 січня не відбулося "нічого екстраординарного". Тупицький тимчасово відсторонений від посади глави КСУ. Причиною стало відкрите кримінальне провадження. Однак ніхто Тупицького не звільняв і не припиняв його повноважень. Відсторонення Тупицького було необхідним, адже у протилежному випадку суддя міг би втручатися у досудове розслідування та навіть перешкоджати йому. Зверніть увагу! Указ про відсторонення Тупицького підписав президент Володимир Зеленський. Детальніше можна прочитати тут.