Чи працюватиме КСУ без Тупицького: у Зеленського відповіли
Конституційний Суд України може нормально функціонувати і після відсторонення його глави Олександра Тупицького. Наразі без Тупицького у КСУ є 14 суддів.
Їх достатньо для ухвалення будь-яких рішень. Про це заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський, повідомляє "Радіо Свобода".
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Відсторонення Олександра Тупицького не є блокуванням роботи Конституційного Суду, адже указ президента Зеленського стосується лише одного судді КСУ,
– заявив Веніславський.
Що ще сказав Веніславський
- Якщо глава КСУ є тимчасово відсутнім, усі повноваження переходять до його заступника. Якщо з певних причин заступник не може виконувати свої функції, його повноваження отримує найстарший за віком суддя.
- Жодних підстав говорити про блокування КСУ наразі немає.
- Під час засідання КСУ 5 січня не відбулося "нічого екстраординарного".
- Тупицький тимчасово відсторонений від посади глави КСУ. Причиною стало відкрите кримінальне провадження. Однак ніхто Тупицького не звільняв і не припиняв його повноважень.
- Відсторонення Тупицького було необхідним, адже у протилежному випадку суддя міг би втручатися у досудове розслідування та навіть перешкоджати йому.
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