Працівницю ДФС підозрюють у вчиненні масштабної смертельної ДТП на Харківщині: фото

Представники ДБР розслідують справу, відкриту за фактом жорсткої аварії, яка сталася 28 січня в Ізюмі Харківської області. Зіштовхнулися Toyota Camry 22-річної працівниці ДФС, а також "ВАЗ", який належав 81-річному пенсіонеру.
Джерело: Depo.Харків, поліція Харківської області
Молодій чиновниці, яка їздила на досить елітному автомобілі, загрожує від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керування машиною на 3 роки після звільнення.
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Власниця іномарки виїхала на дорогу, не надавши перевагу в русі "ВАЗу" / Фото поліція Харківської області
Чи затримували жінку, яку підозрюють у вчиненні злочину, невідомо.
Удар був дуже потужним / Фото пресслужби поліції Харківської області