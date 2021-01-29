Працівницю ДФС підозрюють у вчиненні масштабної смертельної ДТП на Харківщині: фото

Представники ДБР розслідують справу, відкриту за фактом жорсткої аварії, яка сталася 28 січня в Ізюмі Харківської області. Зіштовхнулися Toyota Camry 22-річної працівниці ДФС, а також "ВАЗ", який належав 81-річному пенсіонеру.

Джерело: Depo.Харків, поліція Харківської області

Молодій чиновниці, яка їздила на досить елітному автомобілі, загрожує від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керування машиною на 3 роки після звільнення.

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Працівницю Державної фіскальної служби підозрюють у порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель людини.

Один загиблий та 5 постраждалих



Власниця іномарки виїхала на дорогу, не надавши перевагу в русі "ВАЗу" / Фото поліція Харківської області

За попередніми даними слідчих, "ВАЗ-2115" рухався на трасі Київ – Харків – Довжанський. У цей час з території АЗС виїжджала жінка на Camry.

Власниця іномарки намагалася проскочити та не надавати перевагу в русі старенькій машині, через що й сталося жорстке зіткнення.

Внаслідок аварії на місці загинув 81-річний чоловік, який перебував за кермом "ВАЗу".

Пасажира машини російського автопрому госпіталізували до лікарні, а ще 4 постраждалим медики надали допомогу на місці.

Чи затримували жінку, яку підозрюють у вчиненні злочину, невідомо.



Удар був дуже потужним / Фото пресслужби поліції Харківської області