Працівнику запорізької лікарні оголосили підозру через смертельну пожежу
Завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні оголосили про підозру. Йому інкримінують порушення встановлених вимог пожежної безпеки.
Джерело: МВС України
Також підозру оголосили за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.
До теми Пожежа в запорізькій лікарні: стан врятованих пацієнток погіршився
Новина доповнюється...
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter