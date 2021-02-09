Працівників ДСНС Луганщини підозрюють у фейковому гасінні смертельних лісових пожеж

Детективи Державного бюро розслідувань стверджують, що посадовці ДСНС Луганської області підробляли акти гасіння пожеж в Новоайдарському районі. При цьому реальних дій по боротьбі з вогнем ніхто не вів.

У пожежі, про яку йде мова, загинули 3 осіб – мешканців Луганщини. Також вогонь знищив житлові будинки та інші споруди.

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За даними слідства, під час масштабних пожеж у Новоайдарському районі на території садівничого товариства №5 "Озеро Вовче" у липні 2020 року рятувальники навіть не виїжджали на місце.

Загасили на папері

Щоб відзвітувати про роботу, 3 посадовців нібито внесли в офіційні документи інформацію про керівників гасіння пожежі, а також задіяних у боротьбі з вогнем спецзасобів.

Наразі зловмисникам оголосили підозру у вчиненні службового підроблення.

Якщо фігурантів справи визнає винними суд, їм загрожує від 34 до 68 тисяч гривень штрафу, або обмеження волі терміном до 3 років. Також зловмисників можуть позбавлити права обіймати певні посади на 3 роки після покарання.