Працівників ДСНС Луганщини підозрюють у фейковому гасінні смертельних лісових пожеж
Детективи Державного бюро розслідувань стверджують, що посадовці ДСНС Луганської області підробляли акти гасіння пожеж в Новоайдарському районі. При цьому реальних дій по боротьбі з вогнем ніхто не вів.
Джерело:пресслужба ДБР
У пожежі, про яку йде мова, загинули 3 осіб – мешканців Луганщини. Також вогонь знищив житлові будинки та інші споруди.
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Загасили на папері
Щоб відзвітувати про роботу, 3 посадовців нібито внесли в офіційні документи інформацію про керівників гасіння пожежі, а також задіяних у боротьбі з вогнем спецзасобів.
Наразі зловмисникам оголосили підозру у вчиненні службового підроблення.
Якщо фігурантів справи визнає винними суд, їм загрожує від 34 до 68 тисяч гривень штрафу, або обмеження волі терміном до 3 років. Також зловмисників можуть позбавлити права обіймати певні посади на 3 роки після покарання.
Що відомо про лісові пожежі на Луганщині
- лісові пожежі тривали майже місяць. Сотні рятувальників за допомогою літаків з водою намагалися приборкати вогонь;
- внаслідок пожеж загинули 11 людей. Ще 19 осіб зазнали травм;
- у штабі ООС зазначили, що пожежі виникли через провокації з боку Росії;
- вогонь знищив понад 300 житлових будинків.
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