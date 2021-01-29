Крав техніку з посилок: працівника "Нової пошти" засудили до 3 років ув'язнення

В одному з відділень "Нової пошти", яке розташоване у Полтаві, співробітник крав техніку із посилок клієнтів. Суд вже оголосив йому вирок – 3 роки позбавлення волі.

Джерело: пресслужба "Нової пошти"

Інциденти з крадіжками зафіксували у квітні 2020 року. Тоді одразу проти чоловіка відкрили кримінальне провадження.

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► Що відомо про працівника

Відомо, що чоловік тільки-но влаштувався на роботу у компанії "Нова пошта". Не пройшло багато часу, як його вже впіймали за викраденням техніки з посилок.

► Як виявили зловмисника

Злодія виявила служба безпеки Нової пошти під час розслідування претензії одного з клієнтів, який заявив про недостачу мобільного телефону в отриманому відправленні,

– зазначили у пресслужбі.

За допомогою камер відеоспостереження службовці побачили, що чоловік дійсно забрав гаджет собі. Пізніше він й сам у всьому зізнався. Його одразу ж звільнили з компанії.

► Чоловікові оголосили вирок

Справу довели до суду. Там вже оголосили вирок крадію – засудили до 3 років позбавлення волі. Також його позбавили права обіймати посади, пов`язані з обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей.