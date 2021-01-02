Вдень 1 січня на території готельного комплексу на Чернігівщині виявили тіло працівника Офісу генпрокурора. За інформацією ЗМІ, загиблий – Євген Котенко.

Що відомо про смерть працівника Офісу генпрокурора

На Чернігівщині помер саме начальник відділу звернень Офісу генпрокурора. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

​До теми На Чернігівщині при загадкових обставинах помер чиновник Офісу Генпрокурора – ЗМІ

Раніше Котенко працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса. Дружина покійного – теж співробітниця Офісу генпрокурора.

Чоловіка знайшли за кілька сотень метрів від готелю

За інформацією ЗМІ, працівника прокуратури знайшли всього за 500 метрів від готелю "Берч", де він з дружиною і зустрічав Новий рік.

Близько 2 ночі загиблий пішов до лісу. Чому – поки невідомо. Там він пробув аж до 5 ранку. На камерах відеоспостереження зафіксовано, що чоловік вийшов з лісу та почав знімати з себе одяг.

Важливо! Джерела "Української правди" зазначили, що попередня причина смерті – переохолодження. Ознак насилля на тілі не виявили, а також жодних слідів боротьби.