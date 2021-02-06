Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що на такі канали, як NewsOne, ZIK і "112 Україна", варто ходити політикам, аби донести свою позицію виборцям. І слід з'являтися навіть, якщо такі мовники порушують українське законодавство або на когось працюють.

За словами Разумкова, є конкретні статті, за якими щось можна зробити. Інакше завтра хтось скаже, що він працює не в інтересах України.

Докладніше про заяву Разумкова

Голова Верховної Ради підкреслив, що інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які в тебе є.

Якщо хочеш, щоб тебе почули, у тебе повинна бути така можливість. А якщо ми говоримо про підходи, то позицію страуса ніколи не можна займати: "якщо ми туди не ходимо, значить, цієї проблеми немає,

— точно неправильний підхід", – наголосив він.

На переконання Разумкова, він не має права визначати, хороший це канал, чи поганий. Це може робити глядач або, у межах чинного законодавства, відповідний орган.

Також парламентар прокоментував інформацію, яка лунає на медведчуківських телеканалах. Він вважає, претензії слід кидати не каналу, а безпосередньо спікеру, який висловлює суперечливу або неправдиву інформацію.

Щодо тих телеканалів, куди ходиь Разумков, то це ICTV, “112 Україна", NewsOne, ZIK (давно не був, але зʼявляюся), "Прямий" і "5 канал".

"У мене, як мені здається, – хороші взаємини з журналістами. Хотілося б, щоб так було й надалі", – підсумував очільник Верховної Ради.

Зауважимо! Разумков був єдиним, хто з членів РНБО не підтримав санкції проти соратника Мдведчука Тараса Козака та телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна". Своє рішення він пояснив тим, що санкції проти мовників – це погано, незалежно від того, чиї вони.

Коротко про санкції проти Козака та ZIK, NewsOne та "112 Україна"



Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу