Позицію страуса не можна займати, – Разумков про заблоковані NewsOne, ZIK і "112 Україна"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що на такі канали, як NewsOne, ZIK і "112 Україна", варто ходити політикам, аби донести свою позицію виборцям. І слід з'являтися навіть, якщо такі мовники порушують українське законодавство або на когось працюють.
Джерело:"Бабель"
За словами Разумкова, є конкретні статті, за якими щось можна зробити. Інакше завтра хтось скаже, що він працює не в інтересах України.
Докладніше про заяву Разумкова
Голова Верховної Ради підкреслив, що інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які в тебе є.
Якщо хочеш, щоб тебе почули, у тебе повинна бути така можливість. А якщо ми говоримо про підходи, то позицію страуса ніколи не можна займати: "якщо ми туди не ходимо, значить, цієї проблеми немає,
— точно неправильний підхід", – наголосив він.
На переконання Разумкова, він не має права визначати, хороший це канал, чи поганий. Це може робити глядач або, у межах чинного законодавства, відповідний орган.
Також парламентар прокоментував інформацію, яка лунає на медведчуківських телеканалах. Він вважає, претензії слід кидати не каналу, а безпосередньо спікеру, який висловлює суперечливу або неправдиву інформацію.
Щодо тих телеканалів, куди ходиь Разумков, то це ICTV, “112 Україна", NewsOne, ZIK (давно не був, але зʼявляюся), "Прямий" і "5 канал".
"У мене, як мені здається, – хороші взаємини з журналістами. Хотілося б, щоб так було й надалі", – підсумував очільник Верховної Ради.
Коротко про санкції проти Козака та ZIK, NewsOne та "112 Україна"
- 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленський підписав указ.
- Санкції стосуються ще й компаній, яким належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK.
- Термін дії обмежень – 5 років.
- Козак – бізнеспартнер Медведчука, і згідно з розслідуваннями активістів, мовиться фактично про компанії, що належать куму Путіна.
- Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", що працює на окупованій Луганщині.
Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу
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