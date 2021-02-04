Позиція комітету змінилася щодо кандидатури Вітренка, – нардепка Совсун

Парламент може втретє повернутися до призначення Юрія Вітренка віцепрем'єром – міністром енергетики. Нардепка від "Голосу" Інна Совсун відзначила, що позиція Комітету Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг щодо його кандидатури дещо змінилася між першим та другим голосуванням.

Джерело: 24 канал

Депутатка пояснила, коли Юрій Вітренко приходив на комітет під час першого висування його кандидатури, то не мав підтримки більшості.

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Натомість вдруге комітет більшістю голосів рекомендував затвердити Вітренка міністром енергетики.

За її словами, більшість в комітеті до другого читання була сформована. Втім додала, що в той момент, коли вдруге його виносили на голосування, не було чіткого розуміння, чи вистачить голосів за кандидатуру Вітренка.

Адже ситуація залишалася хиткою. Фактично до моменту голосування були перемовини між різними групами з приводу того, чи його підтримувати,

– пригадала Інна Совсун.

І зауважила, що частина нардепів, зокрема, зі "Слуги народ" в результаті не проголосували за кандидатуру Юрія Вітренка.

Цього тижня за кандидатуру Вітренка не будуть голосувати, – Совсун Депутка відзначила, що цього тижня за його кандидатуру парламент не буде голосувати. На її думку, якби були голоси гарантовані, то це питання вже винесли б на голосування в Раду. Однак його не виносили навіть на засідання профільного комітету. Інна Совсун також зауважила, що наразі немає обмеження щодо того, скільки разів можна виносити на голосування в парламенті одну й ту саму кандидатуру. Щоправда, 4 лютого, під час засідання парламенту, була спроба встановити таке обмеження. Аби не можна було виносити певну кандидатуру більше, ніж 2 рази,

– розповіла нардепка. І наголосила, що поки в Міненергетики немає офіційного керівника – міністра, робота у відомстві виявляється заблокованою. Адже, відповідно до нового законодавства, виконувач обов'язків не має права здійснювати дуже багато функцій.

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