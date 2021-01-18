Пожежа на вулиці Посмітного в Одесі спалахнула 17 січня. Займання сталося у триповерховій будівлі, в якій розташований готель Arcadia Apartments. Станом на 23:51, як запевнили у ДСНС, вогонь ліквідували.

Пожежу в готелі в Одесі ліквідували

Пожежу у будинку на вулиці Посмітного в Одесі станом на 23:51 17 січня ліквідували. Про це повідомили у фейсбуці ДСНС (Державна служба з надзвичайних ситуацій) Одеської області.

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Надзвичайники підтвердили, що загинула одна людина, ще двоє – постраждали. Детальних відомостей про них наразі не публікували.



Пожежу в готелі ліквідували ще до кінця доби 17 січня / Фото ДСНС

Коротко про пожежу в готелі в Одесі 17 січня

17 січня почалася пожежа на 3 поверсі триповерхового будинку в Одесі на вулиці Посмітного.

У цьому будинку розташований готель Arcadia Apartments.

Крім 3 поверху, вогонь охопив і дах. Загальна площа займання склала 1500 квадратних метрів.

До рятувальної операції залучили 60 людей та 12 одиниць техніки.

Причиню, за попередніми даними, могли стати проблеми з електропроводкою.

Станом на 22:05 пожежу локалізували, усіх людей із будинку евакуювали.

О 23:51 пожежу ліквідували. У ДСНС повідомили про 1 загиблого та 2 постраждалих.



До гасіння пожежі в Одесі залучили понад 60 людей та 12 одиниць техніки / Фото ДСНС

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Нагадаємо, пожежа з трагічними наслідками в одному з готелів Одеси сталася й у 2019 році. Тоді у "Токіо Стар" загинули 9 людей, а причиною трагедії називали порушення правил пожежної безпеки з боку адміністрації готелю.

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