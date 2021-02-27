У Чернівецькій ОДА спростували версію про самопідпал пацієнта у лікарні

Напередодні низка ЗМІ повідомила, що рричиною пожежі у чернівецькій міській клінічній лікарні 27 лютого міг стати самопідпал одного із пацієнта, 76-річного чоловіка. Однак у Чернівецькій ОДА цю інформацію спростували.

Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний розповів, що самопідпалу не було.

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Окрім того, посадовець зауважив: поширюючи інформацію про самопідпал, деякі ЗМІ цитують його.

Я такого не говорив. Це не самопідпал,

– наголосив Чорний.

Чоловік, який опинився в епіцентрі пожежі, наразі перебуває на лікуванні.

Двоє пацієнтів, які також перебували у палаті, почуваються нормально. Загрози їхньому життю, на щастя, немає.

Що відбувається на місці трагедії

Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний вже спростував, що причиною трагедії став вибух кисню або замкнення в електромережі.

На місці трагедії працюють фахівці зі служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронних органів.

Пожежа у чернівецькій лікарні: головне

27 лютого у чернівецькій міській клінічній лікарні № 1 спалахнула пожежа.

У цьому медзакладі лікували пацієнтів, заражених коронавірусом.

Під час пожежі рятувальники евакуювали 20 пацієнтів.

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