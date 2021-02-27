У Чернівецькій ОДА спростували версію про самопідпал пацієнта у лікарні

Джерело:ZN.UA
Напередодні низка ЗМІ повідомила, що рричиною пожежі у чернівецькій міській клінічній лікарні 27 лютого міг стати самопідпал одного із пацієнта, 76-річного чоловіка. Однак у Чернівецькій ОДА цю інформацію спростували.
Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний розповів, що самопідпалу не було.
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Окрім того, посадовець зауважив: поширюючи інформацію про самопідпал, деякі ЗМІ цитують його.
Я такого не говорив. Це не самопідпал,
– наголосив Чорний.
Чоловік, який опинився в епіцентрі пожежі, наразі перебуває на лікуванні.
Двоє пацієнтів, які також перебували у палаті, почуваються нормально. Загрози їхньому життю, на щастя, немає.
Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний вже спростував, що причиною трагедії став вибух кисню або замкнення в електромережі.
На місці трагедії працюють фахівці зі служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронних органів.
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