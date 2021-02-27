Причиною пожежі у чернівецькій міській клінічній лікарні 27 лютого міг стати самопідпал одного із пацієнта, 76-річного чоловіка. Чоловік перебував у лікарні у тяжкому стані. У певний момент він облив себе спиртом і підпалив.

Наразі чоловік перебуває у лікарні.

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Двоє пацієнтів, які також перебували у палаті, почуваються нормально. Загрози їхньому життю, на щастя, немає.

Що відбувається на місці трагедії

Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний вже спростував, що причиною трагедії став вибух кисню або замкнення в електромережі.

На місці трагедії працюють фахівці зі служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронних органів.

Пожежа у чернівецькій лікарні: головне

27 лютого у чернівецькій міській клінічній лікарні № 1 спалахнула пожежа.

У цьому медзакладі лікували пацієнтів, заражених коронавірусом.

Під час пожежі рятувальники евакуювали 20 пацієнтів.

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