Відбулося третє засідання Тимчасової слідчої комісії Ради щодо масштабних пожеж на Луганщині в 2020 році. За його підсумками на наступне засідання викликають очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Крім того, нардепи хочуть тимчасово відсторонити очільника управління ДСНС на Луганщині.

Деталі засідання ТСК щодо пожеж на Луганщині

Засідання відбулося 30 грудня. На ньому були присутніми 6 нардепів – усі є членами ТСК. Про це повідомив голова комісії, нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

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На порядку денному було питання про заслуховування та отримання письмових і усних показань і пояснень від

голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая,

директора Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони Луганської облдержадміністрації Олександра Чалого.

За словами Горбенка, Гайдай не зміг взяти участь у засіданні, оскільки був присутнім на нараді під головуванням віцепремєра Олексія Резнікова. Тема заходу – економічний розвиток Донецької та Луганської областей. Про це ТСК Луганська адміністрація повідомила в листі.

Натомість на засідання прибув Чалий. У нього, відповідно до закону, взяли показання щодо пожеж на Луганщині.

Які рішення ухвалили під час засідання

Викликати на наступне засідання ТСК очільника Луганської ВЦА Сергія Гайдая та віце-прем’єр-міністра України Олексія Резнікова.

Наступне засідання пройде 25 та/або 28 січня 2021 року. Проголосували за 2 дати, щоб запрошеним було зручно обрати одну з них.

Направити лист від ТСК до Голови ДСН з проханням відсторонити від обов’язків керівника ДСНС Луганської області на час роботи ТСК.

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