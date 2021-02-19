Пожежі на Луганщині: серед підозрюваних – глава адміністрації Гайдай

Джерело:Інтерфакс – Україна
Правоохоронці розслідують можливої службової недбалості голови Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая. Справа стосується пожеж в області.
Про це повідомив член тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування причин пожеж на Луганщині, нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.
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Ткаченко розповів, що розслідування стосується ймовірної бездіяльності при розподілі витрачених у 2018 – 2020 роках грошей держфонду охорони навколишнього природного середовища.
Державне бюро розслідувань поінформувало про це членів комісії.
Засідання комісії пройшло в закритому режимі.
Керівник ТСК Руслан Горбенко зауважив, що 19 лютого відбулася "відверта" розмова з керівництвом ДБР, правоохоронцями, прокурорами та СБУ.