Пожежі на Луганщині: серед підозрюваних – глава адміністрації Гайдай

Правоохоронці розслідують можливої ​​службової недбалості голови Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая. Справа стосується пожеж в області.

Про це повідомив член тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування причин пожеж на Луганщині, нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.

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