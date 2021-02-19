Пожежі на Луганщині: серед підозрюваних – глава адміністрації Гайдай

19 лютого 2021 , 15:31
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Джерело:

Інтерфакс – Україна

Правоохоронці розслідують можливої ​​службової недбалості голови Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая. Справа стосується пожеж в області.

Про це повідомив член тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування причин пожеж на Луганщині, нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.

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Ткаченко розповів, що розслідування стосується ймовірної бездіяльності при розподілі витрачених у 2018 – 2020 роках грошей держфонду охорони навколишнього природного середовища.

Державне бюро розслідувань поінформувало про це членів комісії.

Що відомо про засідання комісії

Засідання комісії пройшло в закритому режимі.

Керівник ТСК Руслан Горбенко зауважив, що 19 лютого відбулася "відверта" розмова з керівництвом ДБР, правоохоронцями, прокурорами та СБУ.

Пожежі на Луганщині: коротко

  • Наприкінці літа на Луганщині виникли масштабні лісові пожежі.
  • Для гасіння вогню залучили сотні рятувальників та авіацію.
  • внаслідок пожеж загинули 11 людей, ще 19 осіб травмувались. Крім того, понад 300 будинків згоріли вщент.
  • У грудні 2020 року Верховна Рада створила ТСК з розслідування причин виникнення пожеж.
  • Керівнику підрозділу ДСНС на Луганщині та 5 інспекторам повідомили про підозру через ймовірну масову фальсифікацію актів про пожежі.